Россия готова предоставить площадку для межсирийских переговоров

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13 февраля 2013, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

В среду заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров между правительственными и оппозиционными силами Сирии в любое удобное для них время, начиная с сегодняшнего дня.

По словам Михаила Богданова, Москва готова "предоставить площадку для сирийско-сирийских контактов, если есть такая готовность и желание у них самих". "Выбор времени и места остается за ними", — сказал замминистра.

Он добавил, что "приглашение для главы Национальной коалиции сирийской оппозиции Ахмеда Муаза аль-Хатыба посетить Россию есть, но когда это произойдет — решать ему. Приглашение у аль-Хатыба на руках. Он выразил заинтересованность и готовность воспользоваться этим предложением. Мы бы хотели, чтобы это произошло чем раньше, тем лучше".

Он пояснил, что срочность этих переговоров обусловлена тяжелой ситуацией в стране.

Михаил Богданов также сообщил, что в конце февраля Москву посетит с визитом министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, передают интернет-СМИ.