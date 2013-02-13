Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Россия готова предоставить площадку для межсирийских переговоров

13 февраля 2013, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Россия готова предоставить площадку для межсирийских переговоров

В среду заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров между правительственными и оппозиционными силами Сирии в любое удобное для них время, начиная с сегодняшнего дня.

По словам Михаила Богданова, Москва готова "предоставить площадку для сирийско-сирийских контактов, если есть такая готовность и желание у них самих". "Выбор времени и места остается за ними", — сказал замминистра.

Он добавил, что "приглашение для главы Национальной коалиции сирийской оппозиции Ахмеда Муаза аль-Хатыба посетить Россию есть, но когда это произойдет — решать ему. Приглашение у аль-Хатыба на руках. Он выразил заинтересованность и готовность воспользоваться этим предложением. Мы бы хотели, чтобы это произошло чем раньше, тем лучше".

Он пояснил, что срочность этих переговоров обусловлена тяжелой ситуацией в стране.

Михаил Богданов также сообщил, что в конце февраля Москву посетит с визитом министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, передают интернет-СМИ.

СБ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан