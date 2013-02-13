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13 февраля 2013, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Ксения Собчак в среду вернулась из Киева, где принимала участие в съемках нового телевизионного шоу, столица встретила Собчак ее любимой погодой, о чем Ксения написала в Твиттере.

"Коридоролук. Как же я люблю такую погоду какой сегодня меня встретила Москва!", - подписала Собчак фото в Инстаграмме и чуть позже поделилась с аудиторией своего блога своим жизненным девизом.

"Мой жизненный девиз выбит на внутренней стороне браслета:)", - подписала Собчак очередное фото.