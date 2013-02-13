Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Телеведущая Ксения Собчак поделилась своим девизом и "коридоролуком" (ФОТО)

13 февраля 2013, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Ксения Собчак поделилась своим девизом и "коридоролуком" (ФОТО)

Телеведущая Ксения Собчак в среду вернулась из Киева, где принимала участие в съемках нового телевизионного шоу, столица встретила Собчак ее любимой погодой, о чем Ксения написала в Твиттере.

"Коридоролук. Как же я люблю такую погоду какой сегодня меня встретила Москва!", - подписала Собчак фото в Инстаграмме и чуть позже поделилась с аудиторией своего блога своим жизненным девизом.

"Мой жизненный девиз выбит на внутренней стороне браслета:)", - подписала Собчак очередное фото.

ЕП

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан