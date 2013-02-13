В Госдуму внесен законопроект о штрафах за курение в общественных местах

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13 февраля 2013, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

В среду в Госдуму внесен законопроект, предлагающий взимать штрафы за курение в общественных местах в размере от тысячи до полутора тысяч рублей. Соответствующий документ размещен сегодня на сайте нижней палаты.

Инициаторы законопроекта выступили депутаты от "Единой России" Сергей Железняк, Николай Герасименко, Владимир Плигин и Сергей Калашников от ЛДПР.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: "В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается внести нормы об установлении административной ответственности за нарушение правил продажи табачных изделий, курение в неустановленных местах, рекламу и спонсорство табака".

Административная ответственность также устанавливается за вовлечение несовершеннолетних в употребление табака.

Сергей Железняк пояснил, "поскольку некоторые нормы "антитабачного" законопроекта должны начать действовать с 1 июня 2013 года, для его эффективного правоприменения необходимо было оперативно внести изменения в КоАП, связанные с введением административной ответственности за курение в тех общественных местах, где это будет запрещено законом, а также поправки в закон "О рекламе", запрещающие любую рекламу табака в СМИ и Интернете".

Кодекс предлагается дополнить новой статьей, согласно которой курение табака на запрещенных федеральным законом отдельных территориях, в помещениях и объектах повлечет штраф для граждан в размере от 1 тыс рублей до 1,5 тыс рублей.

В случае принятия документа, за вовлечение несовершеннолетнего в процесс употребления табака будут грозить санкции от 500 до 1 тыс рублей. Штрафы за спонсорство табака предусмотрены для должностных лиц – в размере от 5 тыс до 7 тыс рублей, для юридических лиц - от 80 тыс до 150 тыс рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За нарушение запретов и ограничений на демонстрацию табачных изделий и процесса потребления табака граждан предлагается наказывать штрафом от 2 тыс до 5 тыс рублей, должностных лиц - от 8 тыс до 10 тыс, юрлиц - от 80 тыс до 100 тыс рублей. Если данное нарушение имело место в информационной продукции, предназначенной для несовершеннолетних, санкции составят для граждан - от 3 тыс до 5 тыс, для должностных лиц - от 10 тыс до 15 тыс, для юрлиц - от 80 тыс до 100 тыс рублей.

Реклама табака, а также "стимулирование продажи табачной продукции или потребления табака" повлечет штрафы для должностных лиц в размере от 5 тыс до 20 тыс рублей с конфискацией рекламной продукции. Организациям за это придется заплатить от 100 тыс до 500 тыс рублей с конфискацией продукции, либо в отношении них может быть принято решение об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток также с конфискацией.

Санкции за продажу табачной продукции детям предусмотрены для должностных лиц в размере от 8 тыс до 10 тыс рублей с конфискацией продукции; для юрлиц – от 80 тыс рублей до 90 тыс рублей, также с конфискацией. Нарушение иных правил продажи сигарет повлечет штрафа для должностных лиц от 3 тыс до 5 тыс рублей с конфискацией, для юрлиц – от 20 тыс до 50 тыс рублей с конфискацией.