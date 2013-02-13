В Москве прошла акция против реформы образования

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13 февраля 2013, 20:34 [«Аргументы Недели. Москва», Елизавета Кофанова, Москва ]

Фото Елизаветы Кофановой

Мероприятие носило название «Похороны российского образования»,она началась в 17 часов у Министерства образования на Тверской улице. Люди приносили цветы, их сразу убирали, передает корреспондент «АН-онлайн».



Участники несогласованной акции раздавали листовки на Тверской улице и несли цветы к дверям Министерства образования, выступая, таким образом, против образовательной реформы и поправок к федеральному закону «Об образовании». У здания министерства в течение всей акции находилось несколько митингующих, много полиции и журналистов. Полиция призывала собравшихся разойтись и даже задержала нескольких активистов. К зданию министерства периодически подходили люди в штатском и забирали цветы.

Целью акции было привлечение внимания общества к таким нововведениям, как введение платных услуг в школах, политика слияния школ и ВУЗов, сокращение бюджетных мест в ВУЗах, закрытие «неэффективных» высших учебных заведений. По мнению организатора акции, московского Объединённого гражданского фронта, реформа «хоронит» российское образование и направлена лишь на укрепление неэффективного политического режима.

Изначально организаторы планировали провести митинг в Новопушкинском сквере. Однако поданные несколько раз заявки о согласовании мероприятия были отклонены чиновниками, и акцию было решено провести в форме символичного возложения цветов к Министерству образования.