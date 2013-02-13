Владимир Путин поручил главе МВД разобраться с «воровством» в «Русгидро»

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13 февраля 2013, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин на заседании комиссии по ТЭК спросил , почему потребители энергии не участвуют в судах как потерпевшие. Ответ министра энергетики о том, что процент таких случаев незначителен, его не устроил.

Как пример он привел компанию ГС-2: «На эту стройку было направлено 12 млрд рублей, из них 6 млрд перечислены на генерального подрядчика — «Гидрострой», который потом заключил субподрядные договоры с компаниями, штатная численность которых не превышает двух человек, рабочей силой, транспортом, оборудованием не располагает».

«Евгений Вячеславович, это ваша контора?» - спросил Путин главу «Русгидро Евгения Доду.



«Это старые договора, заключенные в 2005 -2006 годах», - объяснил Дод.

«Министерство внутренних дел неоднократно направляло предложения «Русгидро» выступить в качестве потерпевшей стороны, до настоящего времени никакой реакции нет», — заявил президент, на что Дод ответил, что «официальных предложений не приходило», сообщает gazeta.ru.



«Что-что? Вы понимаете, что вы сейчас говорите?», - возмутился Путин. «Вы должны зубами вырывать все эти деньги!»

Дод пообещал, что компания незамедлительно подаст заявление.



«Долго вы что-то разбираетесь. Миллиард у вас утащили, миллиард ушел в подставные конторы, где два человека работают, миллиард растворился, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании», - подчеркнул Путин. И поручил главе МВД разобраться с «воровством» в «Русгидро».



