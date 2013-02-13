В Петербурге на «Клятву гражданина» ответили «Клятвой чиновника»

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13 февраля 2013, 20:05 [«Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото www.petergid.ru

Активисты движения «Весна» передали в Комитет по молодежной политике Петербурга так называемую «Клятву чиновника». Таким своеобразным образом активисты ответили на инициативу данного ведомства о введении «Клятвы гражданина», которую молодые люди должны произносить при получении паспорта.

«Я не уверен, что нашу «Клятву» утвердят, потому что чиновники редко прислушиваются к мнению граждан. Но если ее все-таки примут, то это будет неплохо», - заявил корреспонденту «АН-онлайн» координатор молодежного движения «Весна» Богдан Литвин.

Предложенный вариант «Клятвы чиновника» звучит так: «Я, вступающий в должность чиновника Санкт-Петербурга, клянусь - не вырубить ни одного парка, не снести ни одного исторического дома, не пристроить на хорошее место ни одного своего сына. Я клянусь - не прятаться от плохой погоды в теплых кабинетах, построить для города хоть один стадион, уважать граждан и не называть их жлобами или другими ругательными словами. Я клянусь - не выдвигать глупых инициатив, а работать на благо граждан. Я, чиновник Санкт-Петербурга, клянусь не врать и не воровать. Благодарю граждан за оказанное мне доверие!».

По словам Богдана Литвина обычных граждан нельзя насильственным образом заставлять клясться. Впрочем, активистов смутила даже не столько сама клятва, сколько ее содержание.

Напомним, что в предварительном варианте она звучит следующим образом: «Я, гражданин Российской Федерации, торжественно беру на себя обязанность неукоснительного соблюдения законов нашего государства, считаю, что я должен быть веротерпимым, чтить традиции нашей страны, с уважением и почтением относиться к своим родным и близким, быть верным защитником конституционного строя, стойко переносить все тяготы и лишения жизни. Нарушив данное мною обязательство, считаю, что я поступил бесчестно по отношению к себе и окружающим меня гражданам нашей страны».

«Почему гражданин должен терпеть все тяготы и лишения? Это не правильно. Проблемы нужно решать. Наверное, чиновникам тоже не нужна клятва, но эти люди, занимая государственные посты, выполняют долг перед обществом. И раз уж они предложили гражданам при получении паспорта произносить клятву, то мы решили им ответили таким образом», - заключил Литвин.