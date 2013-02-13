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//Общество

Скрынник тайно покинула здание МВД через служебный вход (ВИДЕО)

13 февраля 2013, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Скрынник тайно покинула здание МВД через служебный вход (ВИДЕО)

Экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник закончила давать показания по делу Росагролизинга и покинула здание МВД РФ через служебный вход. Она осталась в статусе свидетеля и готова сотрудничать со следствием.

 На улице Скрынник ожидали десятки журналистов и фотокорреспондентов, некоторые забрались на заборы и крыши веранды, что стало причиной конфликта с полиции, сообщают vesti.ru. В момент отъезда Елены Скрынник от здания полиции на всей территории внутреннего двора было выключено уличное освещение.


   «АН» сегодня сообщали: бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник находится  на допросе по делу "Росагролизинга".

НС

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