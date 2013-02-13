В Симферополе похоронили малыша, задушенного молодой матерью

//Общество

13 февраля 2013, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

В крымской столице похоронили двухлетнего малыша Ростислава, в убийстве которого подозревают его 24-летнюю мать. Отпевание и прощание прошло в микрорайоне Марьино, где жила его семья.

Как сообщает корреспондент «Аргументов недели – Крым», на отпевании малыша присутствовали около пятидесяти человек.

Родственники ребенка – бабушка и брат – старались сдерживать эмоции, но на их лицах читалось недоумение от происходящего.

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