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13 февраля 2013, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

В среду в Москве возле здания Министерства образования и науки проходит акция "Похороны российского образования". Люди кладут цветы у здания министерства, задержаны два человека, которые положили цветы на крыльцо ведомства.

Собравшимся раздали флаеры, на которых написано: "Похороны российского образования. Реформа образования — крест на будущем наших детей", - сообщают сегодня российские СМИ.