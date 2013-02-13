Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

В Москве проходят "похороны" образования

13 февраля 2013, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве проходят "похороны" образования

В среду в Москве возле здания Министерства образования и науки проходит акция "Похороны российского образования". Люди кладут цветы у здания министерства, задержаны два человека, которые положили цветы на крыльцо ведомства.

Собравшимся раздали флаеры, на которых написано: "Похороны российского образования. Реформа образования — крест на будущем наших детей", - сообщают сегодня российские СМИ.

СБ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан