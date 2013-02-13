В Керчи попались браконьеры с огромным уловом

//Общество

13 февраля 2013, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

В Керчи сегодня задержали браконьерское судно с 28-ю тоннами рыбы.



Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил помощник командира Симферопольского пограничного отряда – начальник пресс-службы Сергей ГУЗЕНКО.



«В Керчи - серьезное задержание. На борту судна обнаружили 28 тонн рыбы. В документах было указано, что легально выловлено только 15 тонн, а 13 тонн не прописаны нигде, что свидетельствует о браконьерском вылове», - уточнил он.

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