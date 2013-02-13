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//Общество

Матвиенко считает, что в России зашкаливает количество чиновников

13 февраля 2013, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Матвиенко считает, что в России зашкаливает количество чиновников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что процесс укрупнения регионов совершенно оправдан с точки зрения их экономического и социального развития. Их слишком много.

 - Я считаю, что 83 субъекта Федерации для России - это много, причем субъекты очень неравновесны по своему уровню экономического и социального развития, по своему потенциалу, - сказала она, пишет «КП».
Некоторые сведения о том, какие именно регионы стоит укрупнить или «закрыть», у нее уже есть, но озвучивать она их не будет, потому что это не компетенция Совета Федерации.
Также Валентина Матвиенко заявила, что в России сейчас количество чиновников зашкаливает.

НС

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