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//Общество

Сергей Собянин должен Юрию Лужкову деньги

13 февраля 2013, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин должен Юрию Лужкову деньги

Бывший глава Москвы Юрий Лужков обратился с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором просит возместить ему понесенные в 2011 году расходы на адвоката в рамках уголовного дела о хищениях в Банке Москвы.

 Лужков тогда отдал на осуществление правовой защиты 30 тысяч рублей. Деньги могут быть возвращены Лужкову на основании закона «О государственных должностях города Москвы» и распоряжения Сергея Собянина «О Лужкове Ю.М.».
Юрий Лужков рассказал «Известиям», что для него важны не столько деньги, сколько факт исполнения законов города Москвы. «Я не намерен кого-то «укусить». Для меня это дело принципа. Существуют законы, которые необходимо исполнять, поэтому я и написал это письмо», - сказал бывший столичный градоначальник.


Он также подчеркнул, что не имеет личных претензий к самому Собянину, но не желает отдавать собственные денежные средства за вызов на допрос к следователю. «Эти 30 тыс. рублей я намерен отдать в школу, которую построил в Медынском районе Калужской области», - пояснил Лужков.

НС

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