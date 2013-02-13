Пехтин решил приостановить свои полномочия

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13 февраля 2013, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: komitet4.km.duma.gov.ru

В среду единоросс Владимир Пехтин обратился к председателю Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой - провести в отношении себя проверку по появившимся слухам о недвижимости за границей. В этой связи политик решил приостановить свои полномочия в качестве главы комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.

Владимир Пехтин опроверг информацию о том, что у него есть недвижимость в США, он подчеркнул, что она принадлежит его сыну. Парламентарий рассказал: "Еще до моего депутатства в 1998 году он уехал на учебу в США, где получил возможность работать и имеет собственность". Он также добавил, что будет готовить судебный иск за распространение недостоверных и порочащих его слухов.

Напомним, накануне в Ливжурнале Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Владимиру Пехтину принадлежит элитное жилье в американском штате Флорида. Ссылаясь на открытые источники, оппозиционер сообщает, что парламентарий с сыном Алексеем владеют апартаментами в Майами - до конца 2012 года Владимир Пехтин был совладельцем другой квартиры, расположенной неподалеку от первой, а в декабре подарил свою долю сыну. Кроме того, по сведениям Алексея Навального, Владимир Пехтин владеет участком земли в США. Стоимость двух квартир и участка земли оппозиционер оценил в 2,5 миллиона долларов.