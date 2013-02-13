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//Общество

За "угон" автомобиля теперь можно схлопотать 15 лет

13 февраля 2013, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

За "угон" автомобиля теперь можно схлопотать 15 лет

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание за кражу автомобиля и исключить такое понятие, как его "угон". Предлагается ужесточить ответственность за кражу авто со сроком от 5 и до 15 лет при отягчающих обстоятельствах.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков сказал журналистам, что "количество угонов в России сегодня неуклонно растет. Мы считаем, что необходимо ужесточить ответственность за кражу автомобилей и исключить понятие "угон".

По его словам, сегодня около 52% угонов заканчивается условным сроком либо штрафом.

Парламентарий пояснил: "Допустим, он угнал машину, а потом заявил, что просто хотел показаться. Какая мне разница, фактически он завладел моим имуществом без моего разрешения. Это чистой воды кража, следовательно, и наказание должно быть соответственным", - цитируют депутата интернет-СМИ.

СБ

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