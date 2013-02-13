Спаллетти: «Зенит» не умеет играть вторым номером и выжидать

Петербургский «Зенит» в домашнем матче против английского «Ливерпуля» будет играть исключительно на победу. По словам главного тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллетти его команда просто не умеет играть вторым номером и неважно кто при этом у нее значится в соперниках.

«Прежде всего, мы выставим на этот матч состав, который даст нам больше всего гарантии, что мы сможем забить. Против «Ливерпуля» выпустим на поле тех футболистов, которые обладают наибольшим мастерством и дадут нам больше шансов выйти вперед. Будем играть на победу, поскольку не умеем играть вторым номером, выжидать. Безусловно, мы будем стараться забить и сделать так, чтобы ехать в Англию с определенным заделом», - пояснил Спаллетти.

По словам итальянского специалиста в подобных матчах, практически невозможно рассчитывать на то, что результат первой игры позволит команде чувствовать себя вальяжно на выезде. Не удержался наставник «Зенита» и от комплимента в сторону соперника.

«Ливерпуль» — это великая команда, и если мы углубимся в детали, то убедимся, что она обладает отличными футболистами, которые действуют на очень высоком уровне. В последнем матче «Ливерпуль» играл здорово до того момента, как Джеррард не реализовал пенальти. Что касается нас, то мы проделали большую подготовительную работу, провели контрольные матчи. Наши футболисты приучили нас, что в международных играх в этот период времени и на подобном поле они играют очень хорошо и добиваются результатов. В том числе — против серьезных соперников. И завтра вечером игра не станет исключением», - заключил Спаллетти.