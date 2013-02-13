Путин: Пора рассекретить данные об объемах полезных ископаемых в России

В среду на заседании комиссии по вопросам ТЭК и экологической безопасности президент России Владимир Путин заявил, что пора рассекретить данные об объемах полезных ископаемых в России и разработать новую классификацию природных запасов.

Владимир Путин сказал на заседании: "Пора рассмотреть вопрос о снятии грифа "секретно" по балансу запасов".

По его словам, этот режим секретности является анахронизмом, поскольку в стране давно работают международные компании, проводится международный аудит. В связи с этим, необходиом разработать новую классификацию природных запасов по международным стандартам, "приближенную к международной", отметил он.

Глава государства также предложил наделить Роснедра функцией по выполнению госэкспертизы, передают российские СМИ.