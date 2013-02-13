Кто получает самую высокую зарплату в Москве

Самые высокие зарплаты в Москве - на предприятиях, производящих нефтепродукты и работающих в сфере права, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Москве (Мосгорстат).

Так, максимальная зарплата в сфере производства нефтепродуктов – 245,6 тыс. руб., в области права, бухгалтерского учета и аудита – 168,4 тыс. руб., в области добычи сырой нефти и природного газа -151,4 тыс. руб., в рекламной деятельности – 134,3 тыс. руб., в разработке программного обеспечения и консультировании в этой области – 107,8 тыс. руб., в финансовой деятельности – 98,3 тыс. руб., в производстве, передаче и распределении электроэнергии – 91,7 тыс. руб., в производстве табачных изделий – 89,5 тыс. руб., в оптовой торговле – 81,4 тыс. руб., сообщает РБК.



Уровень среднемесячной зарплаты на предприятиях и в организациях, осуществляющих строительную деятельность, составил 50,5 тыс. руб., научные исследования и разработки – 49,9 тыс. руб., на обрабатывающем производстве – 48,6 тыс. руб., в области здравоохранения и предоставления социальных услуг – 44,8 тыс. руб., в организациях, ведущих образовательную деятельность, – 41,1 тыс. руб.



В целом среднемесячная зарплата работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, выросла на 12% и составила 57 тыс. 570 руб. в январе-ноябре 2012г.



