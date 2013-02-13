Адвокат Фейгин намекнул о причинах домашнего ареста Лебедева

Столичный адвокат Марк Фейгин сообщил «АН-онлайн», что не может комментировать изменение меры пресечения для зама лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Константина Лебедева, но намекнул о причинах в «Твиттере».

М. Фейгин сказал, что у К. Лебедева есть свой адвокат, а кодекс адвокатской этики запрещает комментировать чужое дело.

Однако в своем «Твиттере» юрист написал: «Лебедеву меняют меру пресечения. Вроде бы переводят под домашний арест. Что это значит? Пишите». Твиттеряне сразу же бросились защищать К. Лебедева и писать посты вроде «весна, оттепель! а может просто выяснилось, что не сбежит от правосудия, или не так сильно виновен в организации беспорядков». На что М. Фейгин загадочно ответил «Наивно».

После чего юрист вступил в дискуссию с коллегой по профессии – столичным адвокатом Татьяной Соломиной. Она спросила адвоката: «Намекаете, что пошел на сотрудничество?». «Таня! Ну, от тебя не ожидал...», - ответил М. Фейгин. После чего Т. Соломина пояснила, что сохранила «незамутнённость помыслов и веру в стойкость духа неправедно задержанных по такого рода делам». «Тогда подождем знакомства по 217-ой», - написал в ответ известный адвокат. Что именно имел в виду М. Фейгин пока остается загадкой. В данный момент К. Лебедеву вменяются ч. 1 ст. 30 УК («приготовление к преступлению») и ч. 1 ст. 212 УК («организация массовых беспорядков»).

«АН-онлайн» писали ранее, что К. Лебедев, соратник оппозиционера Леонида Развозжаева и координатора «Левого фронта» С. Удальцова, отпущен под домашний арест решением Басманного суда, пробудет там до 6 апреля.

Поводом для уголовного дела против К. Лебедева, С. Удальцова и Л. Развозжаева стал фильм НТВ «Анатомия протеста-2», где утверждалось, что оппозиция готовит захват власти на иностранные деньги. С. Удальцов также находится под домашним арестом до 6 апреля. Л. Развожаев готовится к этапированию из иркутского СИЗО в Москву.