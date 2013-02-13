Причастность Ширшова к мошенничеству подтверждается



Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на заседании в Госдуме сегодня попросил лишить депутата от КПРФ Константина Ширшова неприкосновенности. Поводом для обращения в Госдуму стали материалы расследования уголовного дела.

Причастность к мошенничеству с депутатским мандатом подтверждается, заявил Буксман.

Следствие подозревает Ширшова в покушении на мошенничество с продажей думского мандата за 7,5 миллиона евро. В понедельник депутат написал заявление о добровольном сложении неприкосновенности и попросил, чтобы этот вопрос был рассмотрен на заседании без обсуждения.





