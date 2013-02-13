Михаил Маргелов отнекивается от собственности в США

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов опровергает сообщения о том, что у него в собственности находятся несколько квартир в Соединенных Штатах.

В интернете вчера прошла информация о том, что на сенатора зарегистрированы две квартиры во Флориде и одна в Калифорнии и их нет в налоговой декларации. Согласно отчету, на нем и членах его семьи числятся лишь две квартиры в России на 160 и 85 квадратных метров, а также садовый участок и жилое строение. При этом доход члена Совета Федерации за 2011 год составил 4,7 млн рублей.



Ранее «АН» сообщали: Известный оппозиционер и блогер Алексей Навальный вновь разоблачил члена «Единой России» в своем «Живом журнале». Он нашел у главы комитета Госдумы по этике Владимира Пехтина апартаменты и дом в Майами. Пехтин позже пояснил, что у него никакого имущества за рубежом нет, а недвижимость за границей принадлежит его сыну.