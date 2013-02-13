Совфед готов в ускоренном порядке продлить срок бесплатной приватизации

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров сообщил, что верхняя палата парламента, совместно с Госдумой, готова в ускоренном порядке принять закон о продлении срока бесплатной приватизации жилья. Он пояснил, что закон должен заработать еще до 1 марта 2013 года.

По словам Сергея Шатирова, все законодательные процедуры необходимо успеть выполнить до 1 марта, чтобы не было разрыва в действии законов, поскольку еще не все россияне успели бесплатно приватизировать свое жилье, а для обеспечения равенства конституционных прав граждан России такая возможность должна быть предоставлена всем.

Кроме того, жилье, находящееся в собственности граждан, является необходимым условием того, чтобы в полную силу заработал весь пакет документов, связанных с реформированием жилищной сферы, в частности, - ЖКХ, отметил сенатор.

Сегодня Владимир Путин предложил продлить на два года бесплатную приватизацию жилья для всех категорий граждан России. На это предложение президента РФ уже откликнулись и в Госдуме: спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что инициатива Владимира Путина будет рассмотрена нижней палатой парламента 14 февраля 2013 года.