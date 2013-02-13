Счетная палата проверит Петергоф, Царское село и Росгосцирк

Аудиторы выявили нарушения в расходовании выделяемых из бюджета средств на культуру на сумму более 8,7 млрд рублей Счетная палата намерена в ближайшее время проверить Росгосцирк, а также музеи Царское село и Петергоф.

Об этом сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов. "Счетной палатой планируются проверки консерватории имени Чайковского, музеев Царское село и Петергоф, Рогосцирка, двух туристических кластеров", — сказал Агапцов, выступая в среду на "правительственном часе" в Госдуме с участием главы Минкультуры РФ Владимира Мединского.



"Только в 2012 году по результатам проверок за два предшествующих года выявлено финансовых нарушений на сумму 8,7 миллиарда рублей. Это заключение контрактов на закупки — 8,4 миллиарда рублей, и около 300 миллионов рублей — это другие нарушения", — сказал Агапцов.



По его словам, сейчас Палата готовит отчеты по проведенным проверкам Театра наций, Александринского театра и Кронштадтского морского собора.



