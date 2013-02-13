Развозжаев очень хочет в Москву и не будет заявлять о нападении на него в СИЗО

Оппозиционера Леонида Развозжаева этапируют из Иркутска в Москву. Адвокат Развозжаева Дмитрий Аграновский сообщил, что соответствующий документ уже послан спецпочтой из Москвы и следствие дало согласие на этапирование оппозиционера.

Решение об этапировании Развозжаева обратно в Москву было принято начальником следственной группы по делу, возбужденного по материалам фильма "Анатомия протеста-2". Срок отправки Развозжаева будет зависеть от времени, сколько будет идти документ.

Развозжаева также могут удерживать в Иркутске. Как потерпевшего. В понедельник, когда оппозиционер перемещался по территории СИЗО-1 в Иркутске под конвоем, неизвестный мужчина, также шедший под конвоем, напал на Развозжаева, ударив в солнечное сплетение.

По словам защитника оппозиционера, следов нападения у него на теле нет. И Леонид не хочет давать ход этому делу, из-за того, что это может задержать его отправку в Москву.

Напомним, Леонида Развозжаева отправили накануне Нового года по решению суда в Иркутск, где по версии следователей, он совершил грабеж 15 лет назад — украл 500 шапок. Никаких следственных действий с ним не проводили. 10 января он согласился на то, чтобы дело было закрыто за истечением срока давности (что не является реабилитирующим обстоятельством).

Медработники в больнице СИЗО-1 нашли у оппозиционера гепатит C, но официально опровергло ГУФСИН по Иркутской области.

По данным ФСИН, у обвиняемого не диагностировано никаких вирусных заболеваний и поэтому нет противопоказаний для этапирования и проведения следственных мероприятий.

Напомним, по версии следствия, Развозжаев вместе с соратниками Сергеем Удальцовым и Константином Лебедевым в Минске договорился о финансировании беспорядков в Москве в грузинским политиком Гиви Таргамадзе. Видеозапись с якобы этой встречи была показана в эфире НТВ в фильме "Анатомия протеста — 2". Лебедев и Удальцов тоже проходят по делу обвиняемыми.

Развозжаев также подозревается в незаконном пересечении в октябре российско-украинской границы. Басманный суд Москвы в декабре продлил срок ареста оппозиционера до 1 апреля.