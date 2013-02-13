МОК стравил греко-римлян с бейсболистами и скалолазами

Исполнительный комитет МОК решил исключить из программы Олимпийских Игр некоторые виды борьбы, именно в этих номинациях чаще всего получают медали наши российские спортсмены.



При этом решается вопрос о том, чтобы включить в программу такие современные виды спорта, как бейсбол, роллерный спорт, спортивное скалолазание, сквош, вейкбординг. «АН-онлайн» поинтересовался у известнейших персон - как вы относитесь к такому повороту событий?



Дмитрий Носов, призер Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи:



- На мой взгляд, это полный бред. По этим новым модным видам спорта, а также другим экстремальным видам спорта нужно делать отдельные экстрим-игры, фестивали, они будут пользоваться популярностью. Но к Олимпиаде они не имеют никакого отношения. Я понимаю, что мир не стоит на месте, все движется, все обновляется, но борьба и легкая атлетика - это столпы, это фундамент Олимпийских Игр, и поменять борьбу на ролики... у меня возникают сомнения в адекватности и вменяемости тех, кто это мог предложить...



Ольга Кужела олимпийская чемпионка по синхронному плаванию:



- Будет очень обидно, если борьбу исключат из Олимпийских видов дисциплин. На лондонской Олимпиаде наши борцы завоевали 11 медалей, из них четыре золотые. В подобной ситуации может оказаться любой вид спорта. Надеюсь, что люди, от которых судьба этого вида спорта, не допустят его исключения из Олимпийской семьи. Особенно в этом сохранении должны быть заинтересованы представители нашей страны, ведь в борьбе мы всегда завоевывали самые высокие награды…



Тамара Москвина, заслуженный тренер РФ по фигурному катанию:



- Мне сложно прокомментировать данную ситуацию, поскольку я не знаю подробностей. Тем более , что тренер по фигурному катанию на принятия решений олимпийского комитета ни каким образом повлиять не может. У каждого вида спорта есть своя федерация, есть национальные комитеты представители, которых являются членами международного Олимпийского комитета, вот эти специалисты и должны непосредственно лоббировать интересы своих видов спорта…



Кирилл Набутов, спортивный комментатор:



- Мне не известны окончательные критерии, по которым тот или иной вид спорта исключается из Олимпийской семьи. Единственно, что ведомо, эти критерии не прозрачны. Что касается аргументов МОК, то всех мы не узнаем никогда.

Если говорить о популярности, того или иного вида спорта, то здесь все относительно. Конечно, борьба не так популярна в мире как футбол. С другой стороны стрельба из лука, наверное, еще менее популярна, или конный спорт. Все прекрасно понимают, что Олимпийские игры это большая политика и огромные деньги. Естественно каждый вид спорта хочет быть представлен в Олимпийской программе и борцам данная ситуация понравиться не может, тем более, что их вид спорта один из старейших, он был вторым после бега. У нас есть целые регионы, где борьба является номером один, наши спортсмены постоянно выигрывают награды самой высшей пробы на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Поэтому для России борьба – это серьезная дисциплина по количеству медалей, и будет очень плохо, если этот вид спорта уйдет.





Николай Яременко, главный редактор радио «Спорт»:



- Там же не МОК исключил, а была дана рекомендация к следующему заседанию. Формально МОК еще ничего не исключил. В целом, я не вижу тут какого-то заговора. Некоторые начали его здесь видеть – хотели исключить бадминтон, а исключили борьбу. Стало быть, заговор медведевских против путинских…это, конечно, бред абсолютно. Потому что международных структурам вообще не до этих вопросов. Второй момент. Заговора как такового я здесь не вижу, потому что МОК (это известно и никогда не оспаривалось) проводит принцип ротации новых видов спорта. Многие виды спорта стоят в очереди, и они хотят тоже быть включенными в олимпийскую программу. И кстати те виды спорта, которые мы на олимпиадах страшно любим, сейчас очень популярные, они совсем недавно оказались включенными в программу Игр. Теннис в 80-е годы был включен, скажем, ну и так далее. Единственное, что я вижу, это то, что не может разрастаться до бесконечности медальный зачет, поэтому несколько олимпийских циклов назад было решено, что летняя олимпиада – это где-то около 300 комплектов медалей, а зимняя – около 100. И поэтому, если мы хотим, чтобы какие-то новые виды спорта появлялись, какие-то должны, соответственно, уступать им место. Заговор есть небольшой против наших видов спорта – якобы хотят отгрызть по чуть-чуть у синхронного плавания. Там есть два комплекта медалей – командная и вроде парная, сейчас не помню. Так как всегда выигрывают …. Думаю, что это не окончательное решение по поводу борьбы, а длительное начало торгов. По-моему в мае как раз должно быть окончательное решение или в июне, ближе к лету. А это – рекомендации к будущему заседанию МОК. Может быть, и простой болельщик в Кремле включится в некие переговоры…и покажет, где раки зимуют. Тем более, что его любовь к единоборствам известна. ..».



