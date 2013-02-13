Жесткая посадка Ту-204 во Внуково: Пилоты не проходили тренировку перед полетом

Первый заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Мурад Кехлеров заявил в среду, что пилоты самолета Ту-204 компании Red Wings не проходили должной подготовки перед произошедшей аварией во Внуково в конце декабря.

По его словам, в ходе проверки произошедшей во Внуково трагедии были установлены "факты непроведения тренировок на летном тренажере по действиям экипажа при срабатывании системы предупреждения о близости земли и при срабатывании бортовой системы предупреждения столкновений, а также несвоевременного внесения изменений в руководство по организации технического обслуживания".

По его словам, в авиакомпании не исполнялись локальные акты, а кроме того, в уполномоченный орган гражданской авиации не была своевременно представлена информация о невключении реверсивного устройства двигателя самолета, которое и привело к трагедии.

Напомним, самолет Ту-204 в конце декабря 2012 года произвел жесткую посадку в аэропорту Внуково, после приземления лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. Из восьми членов экипажа, находившихся на борту, пятеро погибли. По факту катастрофы было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов. А с 4 февраля Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатанта Red Wings.