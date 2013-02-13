ОКР: МОК предпочтет борьбу видам спорта, претендующим на Олимпиаду-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уверен в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) предпочтет борьбу остальным видам спорта, претендующим войти в программу летних Олимпийских игр в 2020 году.

Напомним, во вторник исполком МОК на заседании в Лозанне рекомендовал исключить борьбу из программы Олимпиады-2020. Окончательно программа Олимпийских игр следующего десятилетия будет утверждена на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе в сентябре в этом году.

В среду на пресс-конференции в ОКР Жуков сообщил, что в список претендентов включены вейкбординг, сквош, скалолазание, ушу, роллерспорт, бейсбол, передает РИА Новости. Он еще не упомянул каратэ.

Президент Олимпийского комитета России считает, что все виды спорта достойны, и люди занимающиеся разными видами спорта имеют разные приоритеты. Но, по его мнению, "борьба в этом списке совершенно несопоставима по своему уровню с перечисленными видами спорта".

Жуков уверен, что решение среди этих видов спорта должно быть принято в пользу борьбы.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили на пресс-конференции в здании Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что не исключает, что на предстоящем в Таиланде заседании бюро Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) могут быть приняты кардинальные решения.