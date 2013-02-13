Михеев надеется, что следователи поменяют отношение к его делу

Олег Михеев, выйдя из здания Генпрокуратуры после беседы с замом Чайки Гринем, заявил, что вечером, в установленном порядке направит недостающие документы. Два дня они будут рассматриваться. После чего, как надеется Михеев, следователи в корне поменяют свое отношение к его делам, которые до этого момента велись против него.

Михеев также отметил, что на основании этих документов Генпрокуратура отзовёт запрос о лишении его депутатской неприкосновенности. На днях должен состояться Совет Госдумы, на котором как раз будет рассматриваться вопрос о лишении Михеева иммунитета. 11 февраля комитет Госдумы по регламенту рекоммендовал лишить его неприкосновенности.

Сегодня депутат от партии Справедливая Россия Олег Михеев пришёл в Генпрокуратуру, чтобы встретится с генеральным прокурором Чайкой. Однако тот его принять отказался, сославшись на занятость. Беседовал с Михеевым заместитель Генпрокурора Виктор Гринь.



Изначально, предполагалось, что маршем к Генпрокуратуре пройдут все желающие депутаты-эсеры. Об этом написал в своем микроблоге соратник Михеева по партии Дмитрий Гудков. В итоге, в шествии принял участие один Михеев.

По словам эсера, в представлении ему инкриминируются четыре обвинения: в мошенничестве в рамках отношений с "НОМОС-БАНК", в рамках отношений с имуществом Волгоградского моторостроительного завода, в мошенничестве в рамках отношений с ОАО "Промсвязьбанк" и в давлении на следствие.