Мамиашвили об исключении борьбы из Олимпиады: надо найти правильное решение

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили на пресс-конференции в здании Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что не исключает, что на предстоящем в Таиланде заседании бюро Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) могут быть приняты кардинальные решения.

По мнению Мамиашвили, может даже произойти отставка президента FILA Рафаэля Мартинетти. Но лично глава ФСБР не является сторонником радикальных мер.

Напомним, исполком МОК во вторник на заседании в швейцарской Лозанне рекомендовал исключить борьбу из программы Олимпийских Игр - 2020.

Члены исполкома Международного олимпийского комитета рассмотрели рапорт, в котором на основании более чем 30 критериев дается оценка каждому из 26 видов спорта, представленных в программе летних Игр.

Экстренное заседание бюро FILA в Пхукете ранее планировалось на 16-17 февраля, но состоится в 13 февраля, четверг.

Мамиашвили, в ближайшие часы вылетающий в Таиланд, пояснил: "В любом случае есть очень жесткое желание членов бюро, с кем я успел за эти сутки пообщаться, просто выслушать открытую и полную информацию: какие были даны рекомендации для вида спорта, для бюро, для президента, какие нужно было сделать шаги, какова позиция МОК по отношению к виду спорта, какие, может быть, есть замечания закрытого характера".

По его словам, Бюро об этих проблемах должно было знать, должна была вестись кропотливая, каждодневная работа, но этого не происходило, передает РИА Новости.

Мамиашвили назвал задачей номер один — получить исчерпывающую информацию и, исходя из этого, в дальнейшем принимать решение. "Я не сторонник того, чтобы кидаться в крайности и устраивать между собой склоку. Может быть, целесообразнее было бы, получив полную информацию, объединить усилия и найти единственно правильное решение", - отметил президент Федерации спортивной борьбы России.