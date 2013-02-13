Елена Скрынник вызвана на допрос по делу Росагролизинга

Бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник находится на допросе по делу "Росагролизинга".

О вызове Скрынник на допрос сообщили в МВД. До поста министра она была генеральным директором ОАО "Росагролизинг". Ее допросят по факту хищения средств компании.

Напомним, в ноябре 2012 года в эфире российского телевидения был показан фильм, авторы которого утверждают, что госкорпорация "Росагролизинг" в то время, когда Скрынник была ее руководителем, недосчиталась 39 миллиардов рублей. Скрынник тогда сразу отреагировала и заявила, что украсть деньги у госкорпорации в то время, когда она там работала, было невозможно. Она опровергла сообщения в бизнесе в Швейцарии и во Франции.

По ее словам, после назначения на пост главы Минсельхоза, она покинула совет директоров "Росагролизинга", а ее место занял в то время вице-премьер Виктор Зубков. По мнению Скрынник, ему и надо задавать вопросы.

Ранее управление экономической безопасности МВД выявило организованную группу,участники которой подозреваются в хищении средств федерального бюджета, выделенных ОАО "Росагролизинг". По данным полиции, группа получила более 500 миллионов рублей за фиктивные поставки оборудования для спиртовых заводов и коровников.