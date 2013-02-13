День святого Валентина наступит уже завтра

День святого Валентина уже завтра. Женщины уже ждут. В этом году поздравить любимых с праздником намеревается каждый третий житель страны. А вот в рабочих коллективах отмечать 14 февраля будут немногие – развлекать коллег поздравлениями и открытками-валентинками собираются лишь в 6% российских предприятий и организаций.

Как рассказываю кадровика, в коллективах «будут конкурсы и подарки»; «будем писать друг другу валентинки и есть печенье с предсказаниями». Но в большинстиве организаций праздник проигнорируют. «У нас слишком серьезная компания и начальник – одинокая женщина… Не поймет» - пояснил специалист по кадрам.

Очевидно, что наступления Дня святого Валентина с особенным трепетом ждут женщины – отмечать 14 февраля намерены 36% из них (по сравнению с 30% среди мужчин).

Но в целом интерес к этому празднику среди россиян в последние годы заметно поутих: если в 2007 году отмечать 14 февраля собирался каждый второй опрошенный, то год назад – 39%. Сегодня дарить открытки с сердечками и приглашать любимых на романтические ужины собираются 33% участников исследования портала www.superjob.ru.

Самым популярным подарком ко Дню святого Валентина остается ужин при свечах.

На втором месте рейтинга романтичных подарков – цветы.