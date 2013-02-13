На кладбищах Казани закончились места

Для столицы Татарстана будет построен новый погребальный комплекс и крематорий. Об этом сообщил сегодня на сессии Казанской городской Думы начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.

В настоящее время погребения производятся на двух полузакрытых кладбищах – Сухая река и Самосырово при условии наличии мест в семейно-родовых захоронениях. Без ограничений функционируют пока только кладбища, расположенные на территории поселков Юдино и Кендери. По прогнозам вышеназванного резерва хватит от силы на 2-3 года, потому что ежегодно в Казани умирает порядка 14 тыс. человек.

Чтобы удовлетворить потребности города, в деревне Званка Пестречинского района республики выделен новый участок для погребального комплекса (мусульманского и православного кладбищ) площадью 86 га.

Депутаты Казгордумы также одобрили предложение начальника Управления по организации ритуальных услуг, включить в новый погребальный комплекс крематорий.