Путин ответил на просьбу Лолиты о помощи разобраться с ТСЖ
13 февраля 2013, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин ответил на письмо известной певицы Лолиты Милявской, обратившейся к нему за помощью в борьбе с ТСЖ. Юрист Лолиты Светлана Ботонькина рассказала, что ответ главы государства пришел по электронной почте.
По словам юриста певицы, все замечания, которые Милявская указала в письме Путину, направлены в Министерство регионального развития для проведения проверки. Министерству дано указание провести проверку и дать ответ непосредственно Лолите, пишет «СтарХит».
Напомним, Лолита неоднократно рассказывала о проблемах с ТСЖ. Она приобрела квартиру в доме на улице Большие Каменщики. Артистка там не живет. В квартире идет ремонт. Но приходят совершенно фантастические счета. Лолита выиграла 6 судов. Не помогло. Пришлось обратиться с президенту.