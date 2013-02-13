Путин ответил на просьбу Лолиты о помощи разобраться с ТСЖ

Президент РФ Владимир Путин ответил на письмо известной певицы Лолиты Милявской, обратившейся к нему за помощью в борьбе с ТСЖ. Юрист Лолиты Светлана Ботонькина рассказала, что ответ главы государства пришел по электронной почте.

По словам юриста певицы, все замечания, которые Милявская указала в письме Путину, направлены в Министерство регионального развития для проведения проверки. Министерству дано указание провести проверку и дать ответ непосредственно Лолите, пишет «СтарХит».

Напомним, Лолита неоднократно рассказывала о проблемах с ТСЖ. Она приобрела квартиру в доме на улице Большие Каменщики. Артистка там не живет. В квартире идет ремонт. Но приходят совершенно фантастические счета. Лолита выиграла 6 судов. Не помогло. Пришлось обратиться с президенту.