Честным и порядочным туристам станет проще приехать в Латвию

Приехать в Латвию станет проще. С 14 января вступил в силу единый список документов, необходимых для получения визы во все страны Шенгенского соглашения. С его введением страны ЕС могут по своему усмотрению облегчать условия получения виз.

Новые правила прокомментировал журналистам представитель Министерства иностранных дел Латвии Янис Силис: «Bona fide - туристы, которые зарекомендовали себя как честные и порядочные. Особенно доверяют тем, кому визы уже выдавались, и они использовали их законно».

МИД Латвии воспользовался допустимыми Визовым кодексом послаблениями для того, чтобы упростить туристам получение визы.

По облегченным правилам, подавать заявку на получение визы можно через аккредитованную в посольстве Латвии туристическую фирму. При этом не требуется личное присутствие туриста. Помимо этого, турист может индивидуально запросить визу, подав в посольство данные о резервирование отеля, билетов, а также о своей платежеспособности (он должен подтвердить, что у него хватит денег на пребывание в стране и возвращение обратно). В последнем случае это может быть выписка из банка за 3 последних месяца или справка с работы о зарплате.

Кроме того, возможно получить многоразовые визы с целью туризма, в упрощенном порядке запросить визу для медицинского туризма и получить визу в срочном порядке

Дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом выдают Шенгенские визы, годные на всей территории Шенгенских государств с 21 декабря 2007 года.