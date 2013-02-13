Дорогие часы и украшения могут запретить провозить через границу

Дорогие часы и украшения из драгоценных камней могут запретить гражданам России без декларации провозить через границу. Минфин просит признать часы и украшения стоимостью более 1 миллиона рублей стратегически важными товарами.

А за контрабандный провоз через нашу границу грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Минфин предлагает включить наручные и карманные часы, браслеты и ювелирные изделия в перечень стратегически важных товаров наряду с нефтью, янтарем, черными и цветными металлами и пушниной. Статья 226.1 УК («Контрабанда») . Таким образом, незаконное перемещение подобных вещей через границу может закончиться уголовным делом с наказанием от трех до семи лет лишения свободы и штрафом.

Эксперты считают, что не все люди знают стоимость своих часов и украшений, поэтому невольно могут стать контрабандистами.

Подготовленный в Минфине проект постановления правительства опубликован на официальном сайте ведомства.