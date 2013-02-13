На шествие от Госдумы пришёл только депутат Михеев (ВИДЕО)

В шествии депутатов от Государственной думы до Генеральной прокуратуры, в итоге, принял участие только один человек – Олег Михеев. Собственно, акция ради него и затевалась.

Вчера Дмитрий Гудков анонсировал, что 20 депутатов от фракции партии «Справедливая Россия» пройдут шествием от Госдумы до генпрокуратуры к Чайке.чтобы обсудить почему генпрокуратура оказывает давление на парламентариев. В частности на Олега Михеева, которого хотят привлечь по нескольким делам. В том числе подозревают в присвоении имущества завода в Волгограде. Генпрокуратура требует лишить его неприкосновенности.

В итоге сегодня Чайка примет только самого Михеева, который в одиночку отправился пешком к зданию прокуратуры с пакетами документов, которые не были приобщены к его делу. Он вошел в здание с лозунгом «Справедливость победит!».

Однако Генпрокурор его так и не принял, сославшись на занятость. Депутата принял Виктор Гринь, заместитель Чайки.

В декабре 2012 года Следственный комитет заявил, что Михеев причастен к неправомерному завладению 14 объектов Волгоградского моторостроительного завода на сумму более 500 млн рублей и покушении на хищение путём мошенничества 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка.

Рассмотрение вопроса о лишении Олега Михеева депутатской неприкосновенности намечено в Госдуме на 14 февраля.