Путин создаcт Совет по повышению доступности жилья

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос и организовать Совет по повышению доступности жилья.

"Внести в установленном порядке проект указа президента Российской Федерации об образовании Совета при президенте Российской Федерации по жилищной политике и повышению доступности жилья", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений Путина по итогам заседания комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. Путин дал на создание Совета 10 дней.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что увеличение объема жилищного строительства при одновременном понижении стоимости квадратного метра жилья – один из приоритетов деятельности кабмина на ближайшие пять лет.

На решение этой проблемы направлена госпрограмма "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан России" с объемом финансирования почти в 2,5 трлн. рублей до 2020 года. В конце января Эльвира Набиуллина заявила, что улучшение жилищных условий для отдельных категорий граждан, таких, как молодые семьи, работники бюджетной сферы является проблемным направлением майских указов главы государства.