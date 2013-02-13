Президент Путин произвел кадровые изменения в системе МВД
13 февраля 2013, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главного инспектора МВД РФ Николая Кириллина. Глава государства подписал Указ «Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».
Этим же указом Владимир Путин освободил заместителя начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области – начальника главного следственного управления полковника юстиции Владимира Смаколина. Президент также уволил заместителя начальника Главного управления угрозыска МВД полковника полиции Игоря Шутова.