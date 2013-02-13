«Ливерпуль» вернет футбол

Одним из центральных событий этой недели станет кубковый матч петербургского «Зенита» с «Ливерпулем» 14 февраля в 21.00. Встреча в рамках розыгрыша 1/16 финала кубка Лиги Европы откроет новый футбольный сезон на «Петровском».



Английский клуб приезжает в перерыве между играми регулярного чемпионата, и главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс уже пожаловался СМИ на плотный график и большие нагрузки. Накануне «мерсисайдцы» проиграли в родных стенах гораздо менее именитому и богатому, но находящемуся на подъеме «Вест-Бромвичу» - 2:0. А в воскресенье подопечных Роджерса ждет противостояние с «Суонси» - с командой, которая в турнирной таблице стоит выше «Ливерпуля» на две строчки.



Ситуация в английской команде непростая. Серьезное психологическое давление оказывается на ведущего форварда «Ливерпуля» Суареса, который слишком много говорит на поле и за его пределами. Его, кстати, приглашали недавно в «Зенит», но он не захотел переезжать в Россию.



Сейчас критикуют даже Стивена Джеррарда – всеобщего любимца и капитана сборной. В последнем матче он не забил пенальти.



В рядах отдохнувшего «Зенита» проблем вроде как поменьше. Точно известно, что в четверг на поле не выйдут Константин Зырянов и Доменико Кришито. Несмотря на недавние ушибы и легкие травмы, в составе «сине-бело-голубых» появятся Александр Кержаков и Томаш Губочан.



К матчу, который покажут в 94 странах, готовятся не только футболисты, но и правоохранительные органы. Стражи порядка встретят истосковавшихся по трибунам фанатов во всеоружии.



Что касается погоды, то экстремальных температур вечером в День святого Валентина не ожидается. По прогнозам синоптиков, завтра в Петербурге будет около 4 градусов мороза, пишут "Новости Петербурга".