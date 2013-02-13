Расселение встало вопросом

Будут ли выселять петербуржцев из двух кварталов в центре города или нет? Этой проблемой озадачились депутаты Законодательного собрания Петербурга, а заодно озадачили и губернатора города.



Петербургские парламентарии направили главе Смольного запрос, касающийся реализации программы «Сохранение и развитие территорий «Конюшенная» и «Северная Коломна — Новая Голландия», находящихся в историческом центре Санкт-Петербурга, на 2013–2018 годы». Инициаторами послания губернатору стали сразу двое депутатов градозащитников: Борис Вишневский и Алексей Ковалев. Они-то и сумели убедить коллег в том, что проблема весьма серьезная.



Как отметил Борис Вишневский, представляя проект запроса с трибуны Законодательного собрания, недавно в нашем городе в первый раз собралась некая рабочая группа по реализации этой программы. «Там прозвучали заявления о том, что жителей кварталов будут переселять в маневренный фонд — уже и метры для них приготовлены! Для жителей это оказалось полной неожиданностью, для депутатов — тоже», — заявил господин Вишневский.



При этом, как отметил парламентарий, к разработке «засекреченной» программы не привлечены ни общественность, ни специалисты. «Я уже не говорю, что летом мною был получен ответ губернатора о том, что никакого участия Законодательного собрания в обсуждении программы не предусматривается», — подытожил парламентарий.



Однако оставаться в стороне от столь незаурядных процессов депутаты, судя по всему, не намерены. Парламентарии попросили губернатора Петербурга ответить на целый ряд вопросов, в том числе почему в упомянутой программе упор делается на проведение так называемого «комплексного» капитального ремонта, предполагающего расселение жителей, а не обычного выборочного, который расселения не требует и позволяет сохранить исторический облик здания и его интерьеры. Попутно депутаты поинтересовались у главы города, жители каких именно домов будут расселены в маневренный фонд, на какой срок планируется расселение и гарантируется ли горожанам возвращение в свои дома после капитального ремонта. Еще одним предметом депутатского интереса стали поправки в федеральное законодательство, которые якобы готовит рабочая группа во главе с председателем КУГИ Марией Смирновой. Пока же у парламентариев есть опасения, что эти поправки готовятся для «упрощения процесса расселения жильцов из своих домов».



Как объяснил нам депутат Алексей Ковалев, опасения общественников строятся в основном на уже имеющемся печальном опыте. И пессимистичный сценарий может выглядеть следующим образом. Вероятно, определенные инвесторы уже высказали свои предпочтения, определив, какие дома в центре города им наиболее интересны. Под эти адреса, возможно, будут подведены основания для признания зданий аварийными либо подлежащими «комплексному ремонту», а затем может появиться и определенная законодательная база для расселения жильцов.

После этого можно будет организовать вполне законное выселение жителей «проблемных» кварталов. Причем обратно по этим адресам бывшие жители вряд ли уже вернутся, во всяком случае большая их часть, пишут "Новости Петербурга".