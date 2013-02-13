22 февраля 2013 года Эдуард Лимонов отмечает день рождения. В это трудно поверить, но ему, вечному “инфант террибль” российской политики и литературы, исполняется… 70 лет.

Разговоры о «юбилее» Эдуарда Вениаминовича раздражают.

Он сдержанно поблагодарил за поздравления, и наотрез отказался от встречи.

«Некогда встречаться, дел по горло. О чем говорить? Все равно все переврете, перевернете… Хотите интервью, присылайте вопросы на почту, я сам отвечу! А будете править, так лучше вообще ничего не печатайте!»

-Эдуард Вениаминович, значит ли для Вас что-то приближающаяся юбилейная дата? Какие эмоции вызывает? Что для Вас значит Время?

Если бы меня не омуживали с этой датой, я бы не думал о ней много. Достают! И вы в числе прочих. Юбилеи - это старомодно. Мои эмоции - раздражение. Дал себе сегодня слово, что вам отвечу на вопросы, а больше интервью не буду давать до конца февраля.

Время ? Пока не ползает человек - хорошо. У меня есть моя поговорка "пока солдат жив, он воюет."

-Однажды мне довелось присутствовать на вашей автограф-сессии. На вопрос, что Вас больше всего раздражает в современной России, Вы ответили: «Отсутствие элементарной справедливости». Какими были бы три ваших первых декрета на посту главы государства?

Я бы разогнал Верховный суд, и чтобы не оставлять страну без ВС, набрал бы туда временный состав чистых и честных людей, выбрал бы как суд присяжных выбирают. Национализировал бы состояния двух тысяч сверхбогатых семей (тех, кто имеет доходы свыше 100 миллионов долларов). Забил бы первые колышки, размечая новую столицу в Южной Сибири, в Омской или Новосибирской области, либо в Алтайском крае.

-Несколько лет назад акции вашей партии вызвали огромный резонанс, сегодня Вы регулярно выходите 31-го на Триумфальную площадь, пишите ежедневную проповедь в Инете и… все? Изменилась тактика борьбы?

А чего вы ждёте от оппозиционной политики? Аттракционов? Победит тот, кто заставит власть уйти. Я смею предполагать, что это буду я и мои соратники по "Другой России". Всё ясно? Только крайне глупые экземпляры человеческого вида могут надеяться что власть уйдёт, испугавшись троицы Навальный-Яшин-Собчак. Это люди не из политики, а из оперетты. Филармония это всё.

- Знаю, что Вы давно отказались от беллетристики, но, представим, что Вам предложили гонорар, способный на годы решить проблемы финансирования партии, с условием, что Вы напишите роман. О чем бы он был?

Это вы представьте, а я не буду.

- Согласны ли Вы, что период с 1945 по 1961гг. – вершина могущества государства и больше ничего похожего ожидать не стоит?

Вершина могущества, да, СССР. Но история - это метаморфозы, а не прогресс или регресс. Я верю в то, что мы сделаем яростное, а не пресное государство, и что в современности это государство отличится подвигами, которые если не заставят поблекнуть подвиги нашего прошлого, то встанут рядом с ними.

- Каждому понятно, что при нынешнем векторе развития рано или поздно конструкция рухнет. Если ничего принципиально не изменится, сколько, на ваш взгляд, протянет Россия в нынешнем виде и как все это закончится, трагедией или в большей степени фарсом?

Почему это каждому? Каждый вообще не может разобраться в происходящей на его глазах истории. Конструкция не обязательно рухнет, если московская интеллигенция этого хочет. Буржуазия слишком истерична. Она уже фарс. Разве Собчак и Гаргантюа Быков - не фарс, а "оппозиционерка" Ольга Романова с жирными плечами не фарс? А жирный обрюзгший "оппозиционер" Немцов - не фарс? Оборотились бы они на себя, в зеркало бы даже взглянули...

Россия протянет сколько весёлой наглости у ёе народа хватит. А у него есть запасы. Только я не вижу перечисленных выше людей в контексте России, - это обитатели хороших квартир внутри Садового Кольца. Но квартиры можно заселить другими людьми.

- Осенью прошлого года вышел в свет русский перевод романа-биографии «Лимонов» Эммануэля Каррера. Признаться, очень ждал встречи с Вами на выставке нон-фикшн, но представители издательства сказали, что Вы отказались со словами: «Персонажу не гоже присутствовать на таком мероприятии…» Так и было? А Вам книга понравилась?

Да, я намеренно не пошёл на презентацию, чтобы избавить себя от неизбежной пошлости подобного мероприятия. Книга Каррера сделала меня культовым героем в Европе. Это чистейший позитив. Стоит десятка Нобелевских премий. Каррер создал миф. Я не могу критиковать миф. Какой есть, такой получился.

-Остались ли в этой жизни хоть что-то, что Вы еще не испытали, но желали бы?

Хочу стать аятоллой радикальной оппозиции в России. И становлюсь, вопреки всем и вся.

- Спасибо, Эдуард Вениаминович, и все-таки… С Днем Рождения Вас!

Спасибо!