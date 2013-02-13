Минтруда подготовило основной вариант новой пенсионной формулы

Минтруда предлагает за каждый лишний год работы «на пенсии» увеличивать саму пенсию на 6 процентов, а минимальный трудовой стаж для получения пенсии увеличат не до 35, а до 15 лет.

Рабочая группа при Минтруда определилась с основным вариантом новой пенсионной формулы. Вице-премьер Ольга Голодец пока его не утвердила, но в целом одобрила. В окончательном виде ей представят новую формулу, скорее всего, в конце февраля. Одна их ключевых характеристик и задач новой схемы — стимулирование позднего выхода на пенсию. Основных новаций схемы исчисления пенсии будет две, пишет газета «Известия».

Во-первых, коэффициенты новой формулы будут стимулировать граждан на более поздний выход на пенсию. В итоге у тех, кто будет выходить на пенсию в обычном возрасте (сейчас это 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), ее размер будет в целом ниже, чем у тех, кто решит поработать еще от одного года до пяти лет.

Cтимулирование более позднего выхода на пенсию будет заключаться в прибавке к пенсии за каждый «лишний» год трудовой деятельности. Рабочим и при этом вариантом сейчас является следующая схема: за каждый год пенсию будут увеличивать на 6% от базовой. То есть если человек работает дольше на пять лет, его пенсия вырастет (без учета инфляции, на которую также обещают корректировать пенсию) на 30%. Пенсионный возраст пока менять не планируется.