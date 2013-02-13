Госдума предлагает установить в самолетах видеорегистраторы

Депутаты Госдумы инициировали установку в салонах и кабинах пилотов авиалайнеров видеорегистраторы. Группа независимых депутатов во главе с Леонидом Левиным внесла в Госдуму законопроект, который, поможет бороться с дебоширами на борту самолетов.

Левин считает, что количество выходок пьяных граждан таково, что " нужна некая объективная оценка того, что происходит".

Он отметил, что "черные ящики" — это всего лишь речевая запись, а записи с личных телефонов пассажиров не могут дать объективную картинку реальности и не рассматриваться судами. Днпутат считает, что видеорегистраторы также могут оказаться полезными и спецслужбам для защиты от террористических действий.

Записываться происходящее будет на жесткий диск, пишет газета "Известия". Предполагается, что видеорегистраторы должны приобретать авиакомпании самостоятельно. Левин отметил, что наличие устройства может приструнить некоторых пассажиров.

Видео дебоша, который устроил саратовский бизнесмен Сергей Кабалов на борту самолета А320 авиакомпании "Когалымавиа", летевшего рейсом Москва — Хургада, попало в Интернет.

Один из пассажиров снял инцидент, когда пассажир Сергей Кабалов напал на бортпроводника, на видео и выложил его на YouTube. Полиция возбудила уголовное дело после избиения пьяным пассажиром стюарда самолета.

Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета Airbus А-330, выполнявшего рейс из Москвы в Таиланд на остров Пхукет. Экипаж самолета авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего из столичного аэропорта "Шереметьево", из-за хулигана вынужден был примерно в середине полета попросить посадку в Ташкенте.

В Уфе началась проверка по факту пьяного дебоша на борту самолета Уфа - Хургада, который 22 января 2013 года устроили жители Стерлитамака.

По версии следствия на борту воздушного судна № 3007, следующего рейсом Уфа-Хургада, трое жителей города Стерлитамака в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали правила нахождения на борту самолета.