Автомат АК-12 прошел первый этап испытаний

Автомат Калашникова последнего образца 2012 года (АК-12) прошел первый этап испытаний. Генеральный конструктор по носимому вооружению и боевой экипировке военнослужащих Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Владимир Лепин сообщил что есть замечания и критические вещи, которые недоработаны конструкторами, которые начинают проявляться на этапе первых испытаний.

Он отметил что о каких-либо результатах говорить рано, передает "Эхо Москвы". Лепин надеется, что оружие будет отвечать всем требованиям заказчика.

В новом автомате АК-12 улучшена эргономика. В конструкцию интегрированы планки Пикатинни – специальные устройства крепления для установки дополнительного оборудования: оптических, коллиматорных и ночных прицелов, дальномеров, целеуказателей и иного обвеса, что позволит эффективно использовать оружие в любое время суток. Также автомат приобрел складной телескопический приклад, регулируемые по высоте накладку и затыльник приклада. Рукоятка перезарядки АК-12 может устанавливаться как справа, так и слева, что позволит удобно использовать его и правше, и левше. Разработчики подчеркивают, что автомат сохранил легендарную надежность, прочность и простоту в эксплуатации.