Программа "Россия без сирот" будет вынесена на широкое общественное обсуждение. Об этом во вторник сообщил уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов. По его словам, документ будет размещен в Интернете завтра.

"ФЦП «Россия без сирот» нацелена на комплексное решение проблем семейного неблагополучия и социального сиротства, улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во исполнение Указа Президента РФ от 28 декабря 2012 г. N 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»", - отмечает пресс-служба деткого омбудсмена.