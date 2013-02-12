Дагестанские блогеры буквально по крохам собирают деньги для онкобольных детей

В Дагестане проходит благотворительная акция в помощь детям с онкологическими заболеваниями «Частица нас». Организовали ее местные блогеры к 15 февраля - Всемирному дню онкобольных детей. На сегодняшний день собрано уже более 34 тысяч рублей.

«Собранные средства будут переданы 14-летней Ире Сурмаевой из Кизляра, которая больна раком. В акции могут принять участие все желающие. Средства можно перечислять на счет qiwi-кошелька 9882083636 либо передавать их лично организаторам, а мы уже передадим их ее родителям», - комментирует «АН-онлайн» цель акции волонтер Нурлан Алиев.

По его словам, на 12 февраля собрано более 34 тысячи рублей. Эта сумма увеличивается едва ли не каждый час, так как желающих принять участие в акции становится больше. Вчера волонтеры и просто желающие помочь в сборе средств собрались на центральной площади Махачкалы: обсудили некоторые организационные моменты и назначили день отчета акции – 15 февраля.

По словам волонтера, идея организовать акцию пришла спонтанно, во время общения с друзьями в твитере. Кстати, это не первая акция волонтеров для онкобольных детей.

На сегодняшний день, по официальным данным, в республике более 350 детей с онкологическими заболеваниями.