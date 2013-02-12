Штангист Олег Перепеченов лишен бронзовой медали игр в Афинах в 2004 году

Его пробы на допинг, взятые 9 лет назад, тогда не показали ничего подозрительного, однако исследования, проведенные в 2012 году зафиксировали наличие запрещенных препаратов.



Исполком дал указание Олимпийскому комитету России вернуть медаль и диплом, которыми был награжден спортсмен. В конце декабря под санкции МОК попали обладательница бронзовой медали Афин российская легкоатлетка Светлана Кривелева, чемпион в толкании ядра украинец Юрий Белоног, вице-чемпион в метании диска белорус Иван Тихон и его соотечественница, бронзовая медалистка в метании диска Ирина Ятченко, сообщает ИТАР-ТАСС. Перепеченов не был тогда лишен медали по той причине, что не был заслушан МОК.



