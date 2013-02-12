Совет Федерации может одобрить антитабачный закон уже 20 февраля

Совет Федерации уже на ближайшем заседании 20 февраля одобрит, как ожидается, принятый сегодня Госдумой РФ антитабачный закон, поскольку сенаторы принимали активное участие в его разработке.

Эксперты утверждают, что принятый ГД РФ антитабачный закон предусматривает не столь жесткие меры по отношению к курильщикам, как это принято в ряде зарубежных стран.

"АН" писали, что Минздрав обязали в течение месяца разработать и опубликовать требования к "курилкам".