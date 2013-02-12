Совет Федерации может одобрить антитабачный закон уже 20 февраля
12 февраля 2013, 22:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Совет Федерации уже на ближайшем заседании 20 февраля одобрит, как ожидается, принятый сегодня Госдумой РФ антитабачный закон, поскольку сенаторы принимали активное участие в его разработке.
Эксперты утверждают, что принятый ГД РФ антитабачный закон предусматривает не столь жесткие меры по отношению к курильщикам, как это принято в ряде зарубежных стран.
"АН" писали, что Минздрав обязали в течение месяца разработать и опубликовать требования к "курилкам".