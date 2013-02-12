В отличие от ЕС, на московских свалках газ не добывают

В 2012 году были проведены научно-исследовательские работы, эксперты оценивали перспективы добычи свалочного газа на московских полигонах, где ведется захоронение твердых бытовых отходов (ТБО).

Об этом сообщила заместитель главы столичного департамента природопользования и защиты окружающей среды Евгения Семутникова.

По ее словам, миллион тонн свалочного газа соответствует 50-60 миллионам кубометров природного газа. В рамках исследований эксперты оценили перспективы добычи топлива на 30 свалках. «Сумма всех эмиссий свалочного газа с 30 легальных полигонов составляет порядка 200 миллионов тонн», —заявила Семутникова, сообщает ria.ru.



Сейчас в России свалки не оборудованы системами сбора свалочного газа, который образуется в результате гниения отходов. Свалочный газ состоит на 30-50 процентов из углекислого газа и на 50-70 процентов из метана, парниковая активность которого превышает соответствующую характеристику углекислого газа как минимум в 20 раз.



По данным Европейской бигазовой ассоциации, в 2011 году в ЕС работали 12,4 тысячи установок по добыче свалочного газа. Лидером по этому показателю является Германия, в которой работают 8,4 тысячи таких установок. В 2011 году в Европе было добыто более десяти миллионов тонн нефтяного эквивалента (1,1 миллиарда кубометров) свалочного газа.

Распространению технологий по добыче свалочного газа препятствует невысокая рентабельность этого вида топлива, особенно на первоначальном этапе развития проекта.



