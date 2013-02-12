В Москве упростили получение разрешения на реставрацию памятников

Столичные власти приняли решение упростить три регламента административных процедур: выдачи разрешений и заданий на проведение реставрационных работ, выдачи актов приёмки выполненных работ и утверждения проектов информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на памятниках Москвы.

По словам инициатора изменений регламентов главы Департамента культурного наследия Александра Кибовского, первые два регламента непосредственно касаются всех, кто занимается реставрацией объектов культурного наследия.

По его словам, раньше получение разрешений могло занять до 235 дней. Благодаря принятию новых административных регламентов срок получения этих государственных услуг составит всего 40 дней. В 2 раза сократится список требуемых документов. Кроме того, если раньше заявителям выдавалось два документа - разрешение и задание на проведение реставрации, то теперь они могут быть объединены в один. Право подавать заявление получают не только собственники и пользователи памятников, но и управляющие компании и государственные заказчики в области реставрации.

Ежегодно в Москве оформляется около 700 разрешений и заданий на проведение реставрации.

"Их доступность, их прозрачность, оптимальность, оперативность напрямую влияют на создание благоприятных условий для реставрации", - заявил во вторник Александр Кибовский, передает пресс-служба правительства Москвы. По его словам, упрощение бюрократических процедур должно способствовать привлечению частных инвесторов.

Особо глава Департамента культурного наследия подчеркнул, что выданные разрешения и задания могут быть приостановлены, если будет выявлено, что на объекте проводятся недобросовестные или несанкционированные работы.