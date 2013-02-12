Эксперт: карьера Лопоты может лопнуть

Очередной неудачный пуск ракеты-носителя «Зенит-3SL», которая должна была вывести на орбиту американский спутник «Интелсат-27» заставляет задуматься о серьезнейших проблемах в российской космической отрасли. Знаменитая корпорация «Энергия» оказалось на грани реального банкротства.

Комментируя ситуацию с еще одним провалом российской космической отрасли изданию «Век», профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев напомнил, что это уже третий аварийный пуск в рамках проекта «Морской старт». Расследование причин аварии еще не завершено, но участники проекта уже пытаются переводить стрелки друг на друга. Глава РКК «Энергия» Виталий Лопота совершил визит в Днепропетровск в ГКБ «Южное» и Производственное объединение «ЮМЗ». Ракета «Зенит-3SL» разработана украинским ГКБ «Южное» в то время как разгонный блок ДМ-SL произведен на российской РКК «Энергия».

По словам Матвеева, некий источник в российской космической отрасли сообщил СМИ, что отказала якобы аппаратура, обеспечивающая работу рулевых приводов, отвечающих за поворот сопел двигателя на первой ступени ракеты-носителя «Зенит-3SL». То есть, виноваты украинские коллеги.

Работа межведомственной комиссии по расследованию аварии не завершена и подобное перебрасывание мяча с одной стороны на другую мы будем наблюдать еще не раз. Однако, полагает профессор, причины неудач намного глубже, чем ошибки коллег-смежников: коммерциализация отрасли в постсоветской России привела к тому, что дисциплина и ответственность ушли на второй план, а на первом плане оказалось зарабатывание денег.

У РКК «Энергия» и с коммерцией дела обстоят плохо. Компания погрязла в долгах, теряет заказчиков и фактически находится на грани банкротства. Все это ведет к отставанию России от конкурентов. На пятки начинают наступать даже Китай и Индия. «Энергия» и ее руководителя Виталия Лопоту могут на этот раз наказать, не смотря на то, что он настойчиво переводит стрелки на смежников. Как выразилось одно из изданий, «Лопота уже сошел с орбиты, Мягкой Вам посадки, Виталий Александрович»!

Но неудачные запуски от этого не прекратятся. В отрасли необходимо восстановить дисциплину и ответственность. Иначе, скоро придется догонять Северную Корею».

Серьезное расследование причин повала последнего запуска в рамках на прошлой неделе опубликовала «Независимая газета».

Ракета упала в Тихий океан, неподалеку от плавучей платформы «Одиссей», с которой и осуществлялся пуск. Дмитрий Медведев дал поручения Дмитрию Рогозину установить причины инцидента в двухнедельный срок, сделать выводы и внести предложения, включая вопрос об ответственности должностных лиц.

В ноябре прошлого года Дмитрий Медведев провел совещание по совершенствованию системы управления предприятиями ракетно-космической промышленности. Подобные регулярные встречи, пояснил премьер, связаны «с довольно сложной ситуацией, которая сложилась в этой сфере, с набором проблем, скажем откровенно, неудач, которые были в последние несколько лет».

В течение прошлого года в СМИ периодически появлялись довольно противоречивые статьи, касавшиеся деятельности РКК «Энергия». Ракетно-космическая корпорация ежегодно получает более 40% бюджета Роскосмоса и так или иначе интегрирована во многие проекты государственной космической программы. Однако эффективность участия в них «прямых наследников Сергея Королева» с каждым годом становится все меньше и меньше.

«Даже в 90-е и в начале нового века, - говорит профессор Матвейчев, - счет шел на десятки проектов и векторов развития, а сейчас их всего три. Это «Морской старт», поддержку которого в РКК еще неделю назад считали одним из важнейших направлений деятельности, обеспечение пилотируемых запусков по программе МКС, разработка и производство новых видов пилотируемой космической техники, что всегда являлось основной сферой деятельности РКК, а также программа финансовой стабилизации НПО «Энергомаш» – отечественного разработчика и производителя ракетных космических двигателей. Но и эти три направления деятельности «Энергии» находятся сегодня в плачевном состоянии».

Особенно все это касается программы «Морской старт», которая, по мнению аналитиков, стала в свое время событием в мировой космонавтике, но в последние годы превратилась в «черную дыру», поглощающую огромные средства. Что и подтвердила последняя авария.

В январе РКК «Энергия» посетили вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Официальные отчеты сообщали, что Дмитрий Олегович и Владимир Александрович интересовались в основном планами развития и технического перевооружения корпорации. Президент – генеральный конструктор РКК «Энергия» Виталий Лопота, согласно официальному сайту корпорации, «ознакомил их с историей предприятия, современными производственными возможностями и планами работ корпорации».

Однако осталось не совсем ясно, рассказал ли Виталий Лопота гостям о том, как расходуются финансовые средства, отпущенные государством на создание резервного космического корабля для МКС. Да и о судьбе проекта «Морской старт», инициатором которого был именно Лопота, в пресс-релизе корпорации ничего не говорится.

В конце прошлого года менеджмент швейцарской корпорации «Сиа Лонч АГ», «дочки» РКК «Энергия», осуществляющей запуски по программе «Морской старт», признал, что после года с небольшим самостоятельной работы фирма пришла к полному банкротству. Прямые убытки по итогам 2011 года составили более 100 млн. долл, не лучше результат и в 2012 году, а для продолжения дальнейшей работы срочно необходимы как минимум 200 млн. долл. И единственный источник этих финансов – бюджет России. Потому что частные банки, похоже, кредитовать «Энергию» не желают.

«Морской старт» был запущен в 1995 году при участии американского «Боинга», российской РКК «Энергия», норвежской фирмы «Кварнер» и украинских заводов «Южмаш» и КБ «Южное». Первый старт состоялся в 1999 году. С тех пор осуществлено более 30 успешных запусков. В конце прошлого века это был настоящий прорыв – удалось создать реальную альтернативу наземным пусковым комплексам. При средней цене пуска в 80 млн. долл. проект должен был выйти на самоокупаемость уже через 140–160 пусков. При этом всю финансовую и специфичную (связанную с лицензированием и юридическим оформлением) нагрузку нес «Боинг».

Однако в 2008 году старты неожиданно остановились. Официальные источники, связанные с корпорацией «Энергия», заявляли, что причиной этого стали финансовый кризис и позиция руководства «Боинга». В американских СМИ приводилось другая версия – новое руководство «Энергии» перестали устраивать условия сотрудничества. Проблемы с «Боингом» начались как раз после того, как гендиректором РКК «Энергия» был назначен Виталий Лопота. Один из руководителей дочернего предприятия «Боинга» в интервью прямо говорил, что «с новым русским руководством невозможно договориться». В итоге проект продолжили без американцев, а возглавила его уже «Энергия», о чем руководство страны, но словам Матвейчева, узнало «чуть ли не из американских газет».

Складывается впечатление, что пользуясь благоприятной ситуацией, связанной с экономическим кризисом, руководство «Энергии» попросту решило «отжать» казавшийся чрезвычайно выгодным проект у американцев. Это выглядело логично, поскольку проект уже успешно функционировал. Менеджерам РКК уже казалось, что скоро весь мир должен был выстроиться в очередь на пуски с «Морского старта». Но в реальности все оказалось не так. Европа и США, а также относительно новые космические державы Китай и Индия предпочли развивать собственные пусковые комплексы.

Кроме того, «Боинг», который вложил в проект более 1,5 млрд. долл., предъявил «Энергии» иск почти на 500 млн. долл. Впоследствии сумма была уменьшена, но новым владельцам все равно пришлось выложить более 155 млн. долл.

В обмен на уменьшение суммы иска Виталию Лопоте, судя по всему, пришлось пойти на существенные уступки американцам. Как стало известно совсем недавно, в договор по выходу «Боинга» из проекта был включен пункт, согласно которому РКК «Энергия» должна была согласовывать с властями США полезную нагрузку на запускаемых с «Морского старта» ракетоносителях.

Иными словами, «Энергия», вложив в этот проект огромные средства российских налогоплательщиков, изначально была ограничена в использовании возможностей своего стартового комплекса. Ситуация просто абсурдная. И абсурда сюда добавляет тот факт, что все пуски по проекту «Морской старт» должны лицензироваться в США, причем на момент выхода американцев из проекта у «Си Лонч» не было ни одной лицензии на пуск. Только из-за оформления лицензий компания потеряла больше года, что стоило ей десятков миллионов долларов прямых убытков, связанных с поддержанием бездействовавшей инфраструктуры старта.

Деньги, которые «Энергия» заплатила «Боингу», повисли на её шее. После этого становится ясно, подчеркнул Матвейчев, почему в последние годы в РКК начался бурный рост кредиторской задолженности. Если в 2007 году, на момент вступления Лопоты в должность, она составляла всего 8 млрд. руб., то уже в 2010 году превысила отметку в 30 млрд., а дебетовая задолженность в общей сумме составила почти 10 млрд. руб.

Одно обслуживание (комиссии и проценты) этих кредитов, по данным «Парламентской газеты», съедает в год не менее 25 млн. долл. При этом срок погашения почти по всем кредитам приходится на 2012–2013 годы. Причем большую часть этой суммы составляли долги по проекту «Морской старт», которые «высасывались» из бюджетных средств и кредитных ресурсов «Энергии».

Сложилась фактически финансовая пирамида: на обслуживание нараставших долгов «Энергия» вынуждена была брать все новые кредиты. И чтобы хоть как-то сводить концы с концами (с 2009 по 2011 год «Морской старт» совершил лишь два пуска), корпорация резко подняла цены на свою продукцию. При этом заработная плата на предприятии осталась, по сути, такой же, модернизация не проводилась, смежники цены особо тоже не поднимали. Новых разработок РКК «Энергия» тоже не проводила.

За эти годы космический бюджет страны вырос почти в семь раз. И главным его получателем была, как уже говорилось выше, «Энергия». Эксперты все эти годы недоумевали: куда деньги уходят? Теперь картина начала проясняться.

В 2011 году руководство РКК «Энергия» возлагало очень большие надежды на возобновление пусков по программе «Морской старт». Но реальность разрушила эти надежды. Как утверждает эксперт в области российского космоса блогер Виталий Саморуков, «экономический смысл проект «Морской старт» имел бы только в том случае, если бы число запусков в год превышало четыре, что и было зафиксировано в Плане реорганизации проекта».

Взявшись за возрождение проекта, менеджмент РКК фактически провалил работу по формированию портфеля заказов – так называемого манифеста запусков. Исходный манифест, являвшийся частью Плана реорганизации, постоянно корректировался – причем всегда в сторону уменьшения. А каждый непроданный запуск «весит» около 100 млн. долл. Вместо планировавшихся 4–5 запусков в 2011 году «Морской старт» осуществил один запуск, в минувшем году стартовали лишь три космических грузовика. На 2013 год есть твердые заказы тоже на два запуска (один уже провалился), и пока не ясно, сможет ли «Энергия» изыскать финансовые ресурсы на обеспечение и такого небольшого объема загрузки.

С 2011 по 2013 год вместо планировавшихся 12–15 стартов реально есть шанс осуществить только пять. Дальше – «полная тишина и неизвестность». Новых заказчиков нет и не предвидится.

Нет заказчиков – нет финансирования. И не случайно близкие к корпорации эксперты поговаривают о необходимости срочной разработки варианта консервации пусковой платформы. Для дальнейшей ее продажи.

Финансовая дыра от непроданных запусков уже превышает 500 млн. долл. Прогноз мирового рынка коммерческих запусков до 2020 года оптимизма не внушает, специалисты предсказывают, что в этот период времени их будет не более 20 в год. Причем основная конкурентная борьба на этом рынке идет между европейским «Арианом» и российской ИЛС. Да и китайцы с американцами в спину дышат. Найдутся ли в такой обстановке для «Морского старта» заказы – большой вопрос. А как содержать платформу, корабль, большой штат сотрудников своей «дочки»? Видимо, опять за счет бюджета страны.

По прикидкам, для продолжения проекта нужно срочно изыскать 200 млн. долл. Взять их можно только в РКК «Энергия», весь оборот которой за прошлый год составил менее 700 млн. долл., а официальная капитализация (если пересчитывать по курсу акций РКК «Энергия») – менее 160 млн. долл. (4,8 млрд. руб.). Тут недалеко и до банкротства самой корпорации.

Вызывает удивление и позиция Владимира Поповкина, который за почти уже два года пребывания в этой должности с огромным трудом смог подвигнуть «Энергию» на постройку резервного корабля (кажется, обещают сдать в 2013 году), но оказался бессилен в ситуации с «Морским стартом». Хотя решительных заявлений на этот счет от главы Роскосмоса было немало.

Проблемы «Энергии» – это только начало катастрофы. Мертворожденный проект «Морской старт» начинает тянуть за собой на дно другие стратегические предприятия отрасли. Речь идет прежде всего о НПО «Энергомаш», двигателями которого, как известно, оснащаются даже некоторые американские ракетоносители. В 2010 году под предлогом убыточности это предприятие передали под контроль РКК «Энергия». И, как результат, по итогам 2011 года реальные убытки НПО составили почти 900 млн. руб.

В свое время Роскосмос покупал основу семейства двигателей «Энергомаша» – РД-171 – за 16 млн. долл. Но, как только НПО перешло под контроль «Энергии», руководство РКК заставило «Энергомаш» продавать такие же двигатели для проекта «Морской старт» (ракета «Зенит») за 10 млн. долл. Собственно, отсюда и основные убытки.

На собрании совета директоров «Си Лонч АГ» (стенограмма опубликована на сайте газеты «Век») неожиданно встал вопрос о том, что у этой компании есть еще один убыток – это 58 млн. долл., которые «Си Лонч» в 2008 году заплатила компании «Международные космические услуги» (МКУ) за поставку нескольких двигателей, якобы в итоге так и не поставленных. Швейцарский аудитор говорил, что надо предпринять хоть какие-то действия, чтобы взыскать этот долг. Но Виталий Лопота, по сути, предложил перевести этот долг в убытки и создать под него специальный резерв в уставном капитале. Естественно, опять же за счет РКК «Энергия».

В далеком 2007 году МКУ и «Си Лонч» подписали соглашение, согласно которому первые уступали «Морскому старту» две из шести произведенных для них на «Южмаше» ракет, а вторые («Си Лонч») брали на себя обязательства самостоятельно договориться с фирмами-заказчиками пусковых услуг компании МКУ о переносе их запусков на более поздние сроки. Отдельным пунктом было прописано и обязательство построить и передать компании МКУ две ракеты, полностью аналогичные взятым взаймы. По этому соглашению «Си Лонч» выплатила компании МКУ в качестве предоплаты 58 млн. долл. Выплатили – и словно забыли о них. Ни с кем ни о каких переносах сроков запусков представители «Си Лонч» так и не договорились, чем нанесли деловой репутации тогда еще совсем молодой компании МКУ тяжелейший урон. Причем не столько финансовый (хотя недополученная МКУ прибыль в размере 78 млн. долл. на дороге не валяется), сколько моральный. Доверие заказчиков на рынке пусковых услуг к МКУ на какое-то время сильно пошатнулось. Компания же «Си Лонч», использовав те заимствованные двигатели, спустя некоторое время была объявлена банкротом. Причем во время судебной процедуры представители компании ни разу не упомянули о своих претензиях к МКУ.

Когда же несколько лет спустя «Си Лонч» возобновила свою деятельность, ее руководители вполне серьезно заговорили о том, чтобы взыскать с МКУ… те самые 58 млн. долл. И это несмотря на то, что именно «Си Лонч» в одностороннем порядке фактически вышла из того соглашения между упомянутыми сторонами, не выполнив ни одного его пункта. Изучив требование компании «Си Лонч» о возврате 58 млн. долл., юристы МКУ предложили менеджменту «Морского старта» логичный выход: оплатите нам хотя бы упущенную коммерческую выгоду – тот самый прямой ущерб, который был нанесен компании МКУ из-за срыва двух так и не осуществленных ею пусков, и тогда из этих денег МКУ, так и быть, вернет «Си Лонч» упомянутую выше предоплату.

Осознав нереальность предложенной схемы, руководитель «Энергии», он же – фактический хозяин компании «Си Лонч» принял решение переложить долги из одного кармана в другой, а именно – повесить их на НПО «Энергомаш». Для предприятия, у которого и без того прямые убытки за прошлый год 30 млн. долл., это означает все то же неминуемое банкротство. При этом, надо подчеркнуть, по-прежнему остается открытым вопрос, куда, собственно, делись эти 58 млн. долл. Получается, в 2008 году 58 млн. долл. вышли из компании «Си Лонч», которая в тот момент находилась в состоянии добровольного банкротства, в направлении другой «дочке» «Энергии». Эти следы остались. Но куда исчезли деньги, полученные за осуществленные пуски и на каком этапе, этого сейчас не может или не хочет сказать никто.

Кстати, на собрании совета директоров «Си Лонч АГ» вопрос о ликвидации новой финансовой дыры в те самые 58 млн. долл. перерос в ранг проблемы, и топ-менеджеры нашли-таки вариант восполнения этой недостачи: они предложили поднять ровно на эту сумму стоимость услуг, оказываемых головной компанией – РКК «Энергия» – Российскому космическому агентству, что прямо отражено в стенограмме упомянутого выше собрания.

2012 год для Виталия Лопоты был очень важным. После отставки бывшего главы Роскосмоса Анатолия Перминова главе РКК «Энергия» было крайне необходимо доказать новому руководителю агентства свою состоятельность. Поскольку в декабре 2011 года на голосовании по выдвижению его кандидатуры в академики РАН Виталий Лопота получил все черные шары. В Академии наук не нашлось ни одного его сторонника. В истории РАН это первый случай со времен ее основания Петром Первым.

Виталию Лопоте нужен был хоть какой-то прорыв. И хотя в прошлом году, слава богу, не случилось никаких катастроф с кораблями «Союз», итоги года даже без провала проекта «Морской старт» иначе как плачевными назвать нельзя.

Основной проект «Энергии» – МКС – по сути, окончательно превратился в обслуживание американского и японского сегментов станции. Лучше всего об этом сказал в сентябре 2012 года космонавт Геннадий Падалка: «На МКС мы до сих пор используем технику 70-х годов прошлого века, а наши партнеры работают на аппаратуре XXI века! Обидно!» Космонавт прав: развитие российского сегмента МКС постоянно откладывается, строительство новых модулей задерживается...

С 2007 года в РКК «Энергия» были свернуты практически все перспективные проекты корпорации. За без малого шесть лет руководства РКК Лопотой главное космическое предприятие страны, главный получатель космического бюджета, по сути, не довел до практического использования ни одной новой разработки. Базой летающих по сей день «Союзов» и «Прогрессов» остаются корабли, созданные в 60-е годы прошлого столетия, а многолетние работы по новому кораблю так и не вышли из стадии концепции.

Нынешнее руководство «Энергии» сделало ставку на коммерческую составляющую, а точнее – на быстрые деньги. Но именно в коммерческой части проектов отрасли сегодня больше всего видна пропасть, в которую стремительно падает предприятие. Оборот предприятия упал с 25 до 20 млрд. – в рублевом исчислении, а цена за акцию на российских биржах достигла исторического минимума и по сравнению с 2009 годом снизилась почти в пять раз. Капитализация предприятия, согласно котировкам на бирже, упала за шесть лет с 26 млрд. руб. до 4,8 млрд. руб.

При этом, подчеркивает Матвейчев, государство практически не контролирует «Энергию» – России принадлежит всего 38% РКК да, еще 20 процентами корпорации владеет ИК «Развитие», стопроцентная «дочка» «Энергии», остальное перетекло непонятным фондам и самому менеджменту предприятия. Созданная при Лопоте схема недопущения государства к контролю за деятельностью «Энергии» и «Энергомаша» в итоге и привела к тем плачевным финансовым результатам, которые сегодня уже невозможно спрятать и о которых уже больше нельзя умалчивать.

Похоже, если государство срочно не вмешается в ситуацию, то в 2013 году скрытое банкротство РКК «Энергия» вполне может перейти в реальное, убежден профессор Матвейчев.