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Эксперт: карьера Лопоты может лопнуть

12 февраля 2013, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт: карьера Лопоты может лопнуть

Очередной неудачный пуск ракеты-носителя «Зенит-3SL», которая должна была вывести на орбиту американский спутник  «Интелсат-27» заставляет задуматься о серьезнейших проблемах в российской космической отрасли. Знаменитая корпорация «Энергия» оказалось на грани реального банкротства.

Комментируя ситуацию с еще одним провалом российской космической отрасли изданию «Век», профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев напомнил, что это уже третий аварийный пуск в рамках проекта «Морской старт». Расследование причин аварии еще не завершено, но участники проекта уже пытаются переводить стрелки друг на друга. Глава РКК «Энергия» Виталий Лопота совершил визит в Днепропетровск в ГКБ «Южное» и Производственное объединение «ЮМЗ». Ракета «Зенит-3SL» разработана украинским ГКБ «Южное» в то время как разгонный блок ДМ-SL произведен на российской РКК «Энергия». 

По словам Матвеева, некий источник в российской космической отрасли сообщил СМИ, что отказала якобы аппаратура, обеспечивающая работу рулевых приводов, отвечающих за поворот сопел двигателя на первой ступени ракеты-носителя «Зенит-3SL». То есть,  виноваты украинские коллеги. 

Работа межведомственной комиссии по расследованию аварии не завершена и подобное  перебрасывание мяча с одной стороны на другую мы будем наблюдать еще не раз. Однако, полагает профессор, причины неудач намного глубже, чем ошибки коллег-смежников: коммерциализация отрасли в постсоветской России привела к тому, что дисциплина и ответственность ушли на второй план, а на первом плане оказалось зарабатывание денег. 

У РКК «Энергия» и с коммерцией дела обстоят плохо. Компания погрязла в долгах, теряет заказчиков и фактически находится на грани банкротства. Все это ведет к отставанию России от конкурентов. На пятки начинают наступать даже Китай и Индия. «Энергия» и ее руководителя Виталия Лопоту могут на этот раз наказать, не смотря на то, что он настойчиво переводит стрелки на смежников. Как выразилось одно из изданий, «Лопота уже сошел с орбиты, Мягкой Вам посадки, Виталий Александрович»! 

Но неудачные запуски от этого не прекратятся. В отрасли необходимо восстановить дисциплину и ответственность. Иначе, скоро придется догонять Северную Корею». 

Серьезное расследование причин повала последнего запуска в рамках на прошлой неделе опубликовала «Независимая газета».

Ракета упала в Тихий океан, неподалеку от плавучей платформы «Одиссей», с которой и осуществлялся пуск. Дмитрий Медведев дал поручения Дмитрию Рогозину установить причины инцидента в двухнедельный срок, сделать выводы и внести предложения, включая вопрос об ответственности должностных лиц. 

В ноябре прошлого года Дмитрий Медведев провел совещание по совершенствованию системы управления предприятиями ракетно-космической промышленности. Подобные регулярные встречи, пояснил премьер, связаны «с довольно сложной ситуацией, которая сложилась в этой сфере, с набором проблем, скажем откровенно, неудач, которые были в последние несколько лет». 

В течение прошлого года в СМИ периодически появлялись довольно противоречивые статьи, касавшиеся деятельности РКК «Энергия». Ракетно-космическая корпорация ежегодно получает более 40% бюджета Роскосмоса и так или иначе интегрирована во многие проекты государственной космической программы. Однако эффективность участия в них «прямых наследников Сергея Королева» с каждым годом становится все меньше и меньше. 

«Даже в 90-е и в начале нового века, - говорит профессор Матвейчев, - счет шел на десятки проектов и векторов развития, а сейчас их всего три. Это «Морской старт», поддержку которого в РКК еще неделю назад считали одним из важнейших направлений деятельности, обеспечение пилотируемых запусков по программе МКС, разработка и производство новых видов пилотируемой космической техники, что всегда являлось основной сферой деятельности РКК, а также программа финансовой стабилизации НПО «Энергомаш» – отечественного разработчика и производителя ракетных космических двигателей. Но и эти три направления деятельности «Энергии» находятся сегодня в плачевном состоянии». 

Особенно все это касается программы «Морской старт», которая, по мнению аналитиков, стала в свое время событием в мировой космонавтике, но в последние годы превратилась в «черную дыру», поглощающую огромные средства. Что и подтвердила последняя авария. 

В январе РКК «Энергия» посетили вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Официальные отчеты сообщали, что Дмитрий Олегович и Владимир Александрович интересовались в основном планами развития и технического перевооружения корпорации. Президент – генеральный конструктор РКК «Энергия» Виталий Лопота, согласно официальному сайту корпорации, «ознакомил их с историей предприятия, современными производственными возможностями и планами работ корпорации». 

Однако осталось не совсем ясно, рассказал ли Виталий Лопота гостям о том, как расходуются финансовые средства, отпущенные государством на создание резервного космического корабля для МКС. Да и о судьбе проекта «Морской старт», инициатором которого был именно Лопота, в пресс-релизе корпорации ничего не говорится. 

В конце прошлого года менеджмент швейцарской корпорации «Сиа Лонч АГ», «дочки» РКК «Энергия», осуществляющей запуски по программе «Морской старт», признал, что после года с небольшим самостоятельной работы фирма пришла к полному банкротству. Прямые убытки по итогам 2011 года составили более 100 млн. долл, не лучше результат и в 2012 году, а для продолжения дальнейшей работы срочно необходимы как минимум 200 млн. долл. И единственный источник этих финансов – бюджет России. Потому что частные банки, похоже, кредитовать «Энергию» не желают. 

«Морской старт» был запущен в 1995 году при участии американского «Боинга», российской РКК «Энергия», норвежской фирмы «Кварнер» и украинских заводов «Южмаш» и КБ «Южное». Первый старт состоялся в 1999 году. С тех пор осуществлено более 30 успешных запусков. В конце прошлого века это был настоящий прорыв – удалось создать реальную альтернативу наземным пусковым комплексам. При средней цене пуска в 80 млн. долл. проект должен был выйти на самоокупаемость уже через 140–160 пусков. При этом всю финансовую и специфичную (связанную с лицензированием и юридическим оформлением) нагрузку нес «Боинг». 

Однако в 2008 году старты неожиданно остановились. Официальные источники, связанные с корпорацией «Энергия», заявляли, что причиной этого стали финансовый кризис и позиция руководства «Боинга». В американских СМИ приводилось другая версия – новое руководство «Энергии» перестали устраивать условия сотрудничества. Проблемы с «Боингом» начались как раз после того, как гендиректором РКК «Энергия» был назначен Виталий Лопота. Один из руководителей дочернего предприятия «Боинга» в интервью прямо говорил, что «с новым русским руководством невозможно договориться». В итоге проект продолжили без американцев, а возглавила его уже «Энергия», о чем руководство страны, но словам Матвейчева, узнало «чуть ли не из американских газет». 

Складывается впечатление, что пользуясь благоприятной ситуацией, связанной с экономическим кризисом, руководство «Энергии» попросту решило «отжать» казавшийся чрезвычайно выгодным проект у американцев. Это выглядело логично, поскольку проект уже успешно функционировал. Менеджерам РКК уже казалось, что скоро весь мир должен был выстроиться в очередь на пуски с «Морского старта». Но в реальности все оказалось не так. Европа и США, а также относительно новые космические державы Китай и Индия предпочли развивать собственные пусковые комплексы. 

Кроме того, «Боинг», который вложил в проект более 1,5 млрд. долл., предъявил «Энергии» иск почти на 500 млн. долл. Впоследствии сумма была уменьшена, но новым владельцам все равно пришлось выложить более 155 млн. долл. 

В обмен на уменьшение суммы иска Виталию Лопоте, судя по всему, пришлось пойти на существенные уступки американцам. Как стало известно совсем недавно, в договор по выходу «Боинга» из проекта был включен пункт, согласно которому РКК «Энергия» должна была согласовывать с властями США полезную нагрузку на запускаемых с «Морского старта» ракетоносителях. 

Иными словами, «Энергия», вложив в этот проект огромные средства российских налогоплательщиков, изначально была ограничена в использовании возможностей своего стартового комплекса. Ситуация просто абсурдная. И абсурда сюда добавляет тот факт, что все пуски по проекту «Морской старт» должны лицензироваться в США, причем на момент выхода американцев из проекта у «Си Лонч» не было ни одной лицензии на пуск. Только из-за оформления лицензий компания потеряла больше года, что стоило ей десятков миллионов долларов прямых убытков, связанных с поддержанием бездействовавшей инфраструктуры старта. 

Деньги, которые «Энергия» заплатила «Боингу», повисли на её шее. После этого становится ясно, подчеркнул Матвейчев, почему в последние годы в РКК начался бурный рост кредиторской задолженности. Если в 2007 году, на момент вступления Лопоты в должность, она составляла всего 8 млрд. руб., то уже в 2010 году превысила отметку в 30 млрд., а дебетовая задолженность в общей сумме составила почти 10 млрд. руб. 

Одно обслуживание (комиссии и проценты) этих кредитов, по данным «Парламентской газеты», съедает в год не менее 25 млн. долл. При этом срок погашения почти по всем кредитам приходится на 2012–2013 годы. Причем большую часть этой суммы составляли долги по проекту «Морской старт», которые «высасывались» из бюджетных средств и кредитных ресурсов «Энергии». 

Сложилась фактически финансовая пирамида: на обслуживание нараставших долгов «Энергия» вынуждена была брать все новые кредиты. И чтобы хоть как-то сводить концы с концами (с 2009 по 2011 год «Морской старт» совершил лишь два пуска), корпорация резко подняла цены на свою продукцию. При этом заработная плата на предприятии осталась, по сути, такой же, модернизация не проводилась, смежники цены особо тоже не поднимали. Новых разработок РКК «Энергия» тоже не проводила. 

За эти годы космический бюджет страны вырос почти в семь раз. И главным его получателем была, как уже говорилось выше, «Энергия». Эксперты все эти годы недоумевали: куда деньги уходят? Теперь картина начала проясняться. 

В 2011 году руководство РКК «Энергия» возлагало очень большие надежды на возобновление пусков по программе «Морской старт». Но реальность разрушила эти надежды. Как утверждает эксперт в области российского космоса блогер Виталий Саморуков, «экономический смысл проект «Морской старт» имел бы только в том случае, если бы число запусков в год превышало четыре, что и было зафиксировано в Плане реорганизации проекта». 

Взявшись за возрождение проекта, менеджмент РКК фактически провалил работу по формированию портфеля заказов – так называемого манифеста запусков. Исходный манифест, являвшийся частью Плана реорганизации, постоянно корректировался – причем всегда в сторону уменьшения. А каждый непроданный запуск «весит» около 100 млн. долл. Вместо планировавшихся 4–5 запусков в 2011 году «Морской старт» осуществил один запуск, в минувшем году стартовали лишь три космических грузовика. На 2013 год есть твердые заказы тоже на два запуска (один уже провалился), и пока не ясно, сможет ли «Энергия» изыскать финансовые ресурсы на обеспечение и такого небольшого объема загрузки. 

С 2011 по 2013 год вместо планировавшихся 12–15 стартов реально есть шанс осуществить только пять. Дальше – «полная тишина и неизвестность». Новых заказчиков нет и не предвидится. 

Нет заказчиков – нет финансирования. И не случайно близкие к корпорации эксперты поговаривают о необходимости срочной разработки варианта консервации пусковой платформы. Для дальнейшей ее продажи. 

Финансовая дыра от непроданных запусков уже превышает 500 млн. долл. Прогноз мирового рынка коммерческих запусков до 2020 года оптимизма не внушает, специалисты предсказывают, что в этот период времени их будет не более 20 в год. Причем основная конкурентная борьба на этом рынке идет между европейским «Арианом» и российской ИЛС. Да и китайцы с американцами в спину дышат. Найдутся ли в такой обстановке для «Морского старта» заказы – большой вопрос. А как содержать платформу, корабль, большой штат сотрудников своей «дочки»? Видимо, опять за счет бюджета страны. 

По прикидкам, для продолжения проекта нужно срочно изыскать 200 млн. долл. Взять их можно только в РКК «Энергия», весь оборот которой за прошлый год составил менее 700 млн. долл., а официальная капитализация (если пересчитывать по курсу акций РКК «Энергия») – менее 160 млн. долл. (4,8 млрд. руб.). Тут недалеко и до банкротства самой корпорации. 

Вызывает удивление и позиция Владимира Поповкина, который за почти уже два года пребывания в этой должности с огромным трудом смог подвигнуть «Энергию» на постройку резервного корабля (кажется, обещают сдать в 2013 году), но оказался бессилен в ситуации с «Морским стартом». Хотя решительных заявлений на этот счет от главы Роскосмоса было немало. 

Проблемы «Энергии» – это только начало катастрофы. Мертворожденный проект «Морской старт» начинает тянуть за собой на дно другие стратегические предприятия отрасли. Речь идет прежде всего о НПО «Энергомаш», двигателями которого, как известно, оснащаются даже некоторые американские ракетоносители. В 2010 году под предлогом убыточности это предприятие передали под контроль РКК «Энергия». И, как результат, по итогам 2011 года реальные убытки НПО составили почти 900 млн. руб. 

В свое время Роскосмос покупал основу семейства двигателей «Энергомаша» – РД-171 – за 16 млн. долл. Но, как только НПО перешло под контроль «Энергии», руководство РКК заставило «Энергомаш» продавать такие же двигатели для проекта «Морской старт» (ракета «Зенит») за 10 млн. долл. Собственно, отсюда и основные убытки. 

На собрании совета директоров «Си Лонч АГ» (стенограмма опубликована на сайте газеты «Век») неожиданно встал вопрос о том, что у этой компании есть еще один убыток – это 58 млн. долл., которые «Си Лонч» в 2008 году заплатила компании «Международные космические услуги» (МКУ) за поставку нескольких двигателей, якобы в итоге так и не поставленных. Швейцарский аудитор говорил, что надо предпринять хоть какие-то действия, чтобы взыскать этот долг. Но Виталий Лопота, по сути, предложил перевести этот долг в убытки и создать под него специальный резерв в уставном капитале. Естественно, опять же за счет РКК «Энергия». 

В далеком 2007 году МКУ и «Си Лонч» подписали соглашение, согласно которому первые уступали «Морскому старту» две из шести произведенных для них на «Южмаше» ракет, а вторые («Си Лонч») брали на себя обязательства самостоятельно договориться с фирмами-заказчиками пусковых услуг компании МКУ о переносе их запусков на более поздние сроки. Отдельным пунктом было прописано и обязательство построить и передать компании МКУ две ракеты, полностью аналогичные взятым взаймы. По этому соглашению «Си Лонч» выплатила компании МКУ в качестве предоплаты 58 млн. долл. Выплатили – и словно забыли о них. Ни с кем ни о каких переносах сроков запусков представители «Си Лонч» так и не договорились, чем нанесли деловой репутации тогда еще совсем молодой компании МКУ тяжелейший урон. Причем не столько финансовый (хотя недополученная МКУ прибыль в размере 78 млн. долл. на дороге не валяется), сколько моральный. Доверие заказчиков на рынке пусковых услуг к МКУ на какое-то время сильно пошатнулось. Компания же «Си Лонч», использовав те заимствованные двигатели, спустя некоторое время была объявлена банкротом. Причем во время судебной процедуры представители компании ни разу не упомянули о своих претензиях к МКУ. 

Когда же несколько лет спустя «Си Лонч» возобновила свою деятельность, ее руководители вполне серьезно заговорили о том, чтобы взыскать с МКУ… те самые 58 млн. долл. И это несмотря на то, что именно «Си Лонч» в одностороннем порядке фактически вышла из того соглашения между упомянутыми сторонами, не выполнив ни одного его пункта. Изучив требование компании «Си Лонч» о возврате 58 млн. долл., юристы МКУ предложили менеджменту «Морского старта» логичный выход: оплатите нам хотя бы упущенную коммерческую выгоду – тот самый прямой ущерб, который был нанесен компании МКУ из-за срыва двух так и не осуществленных ею пусков, и тогда из этих денег МКУ, так и быть, вернет «Си Лонч» упомянутую выше предоплату. 

Осознав нереальность предложенной схемы, руководитель «Энергии», он же – фактический хозяин компании «Си Лонч» принял решение переложить долги из одного кармана в другой, а именно – повесить их на НПО «Энергомаш». Для предприятия, у которого и без того прямые убытки за прошлый год 30 млн. долл., это означает все то же неминуемое банкротство. При этом, надо подчеркнуть, по-прежнему остается открытым вопрос, куда, собственно, делись эти 58 млн. долл. Получается, в 2008 году 58 млн. долл. вышли из компании «Си Лонч», которая в тот момент находилась в состоянии добровольного банкротства, в направлении другой «дочке» «Энергии». Эти следы остались. Но куда исчезли деньги, полученные за осуществленные пуски и на каком этапе, этого сейчас не может или не хочет сказать никто. 

Кстати, на собрании совета директоров «Си Лонч АГ» вопрос о ликвидации новой финансовой дыры в те самые 58 млн. долл. перерос в ранг проблемы, и топ-менеджеры нашли-таки вариант восполнения этой недостачи: они предложили поднять ровно на эту сумму стоимость услуг, оказываемых головной компанией – РКК «Энергия» – Российскому космическому агентству, что прямо отражено в стенограмме упомянутого выше собрания. 

2012 год для Виталия Лопоты был очень важным. После отставки бывшего главы Роскосмоса Анатолия Перминова главе РКК «Энергия» было крайне необходимо доказать новому руководителю агентства свою состоятельность. Поскольку в декабре 2011 года на голосовании по выдвижению его кандидатуры в академики РАН Виталий Лопота получил все черные шары. В Академии наук не нашлось ни одного его сторонника. В истории РАН это первый случай со времен ее основания Петром Первым. 

Виталию Лопоте нужен был хоть какой-то прорыв. И хотя в прошлом году, слава богу, не случилось никаких катастроф с кораблями «Союз», итоги года даже без провала проекта «Морской старт» иначе как плачевными назвать нельзя. 

Основной проект «Энергии» – МКС – по сути, окончательно превратился в обслуживание американского и японского сегментов станции. Лучше всего об этом сказал в сентябре 2012 года космонавт Геннадий Падалка: «На МКС мы до сих пор используем технику 70-х годов прошлого века, а наши партнеры работают на аппаратуре XXI века! Обидно!» Космонавт прав: развитие российского сегмента МКС постоянно откладывается, строительство новых модулей задерживается... 

С 2007 года в РКК «Энергия» были свернуты практически все перспективные проекты корпорации. За без малого шесть лет руководства РКК Лопотой главное космическое предприятие страны, главный получатель космического бюджета, по сути, не довел до практического использования ни одной новой разработки. Базой летающих по сей день «Союзов» и «Прогрессов» остаются корабли, созданные в 60-е годы прошлого столетия, а многолетние работы по новому кораблю так и не вышли из стадии концепции. 

Нынешнее руководство «Энергии» сделало ставку на коммерческую составляющую, а точнее – на быстрые деньги. Но именно в коммерческой части проектов отрасли сегодня больше всего видна пропасть, в которую стремительно падает предприятие. Оборот предприятия упал с 25 до 20 млрд. – в рублевом исчислении, а цена за акцию на российских биржах достигла исторического минимума и по сравнению с 2009 годом снизилась почти в пять раз.  Капитализация предприятия, согласно котировкам на бирже, упала за шесть лет с 26 млрд. руб. до 4,8 млрд. руб. 

При этом, подчеркивает Матвейчев, государство практически не контролирует «Энергию» – России принадлежит всего 38% РКК да, еще 20 процентами корпорации владеет ИК «Развитие», стопроцентная «дочка» «Энергии», остальное перетекло непонятным фондам и самому менеджменту предприятия. Созданная при Лопоте схема недопущения государства к контролю за деятельностью «Энергии» и «Энергомаша» в итоге и привела к тем плачевным финансовым результатам, которые сегодня уже невозможно спрятать и о которых уже больше нельзя умалчивать. 

Похоже, если государство срочно не вмешается в ситуацию, то в 2013 году скрытое банкротство РКК «Энергия» вполне может перейти в реальное, убежден профессор Матвейчев.

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Вечером в пятницу, 13 сентября, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен свадебный поцелуй журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара поженилась ранее сегодня.

//В мире

Природный апокалипсис в Испании унёс жизни четырёх человек

Природный апокалипсис в Испании унёс жизни четырёх человек

На юго-восток Испании обрушились ливни и сильнейший ветер. Метеорологи говорят, что это самое сильное наводнение за последние 100 лет.

//Общество

Пожар вспыхнул на электроподстанции в Петербурге

Пожар вспыхнул на электроподстанции в Петербурге

В Петербурге, в пятницу, 13 сентября, возгорание произошло на электроподстанции на улице Коммуны в Красногвардейском районе. По данным 5-tv.ru, огнем охвачены трансформаторы. Пожару присвоен первый номер сложности.

//Шоу-бизнес

Снимок Валерии в алом платье с огромной розой покорил фанатов

Снимок Валерии в алом платье с огромной розой покорил фанатов

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии певицы Валерии в необычном алом платье с большим цветком. Снимок, о котором идет речь, был сделан накануне в Государственном Кремлевском дворце.

//Общество

В Петербурге в сентябре зацвели яблони, а на дачах в Ленобласти - малина и клубника

В Петербурге в сентябре зацвели яблони, а на дачах в Ленобласти - малина и клубника

В Санкт-Петербурге в сентябре впервые зацвели яблони, а на дачах в Ленинградской области - малина и клубника. В северной столице в этом году стоит аномально теплый первый месяц осени.

//Здоровье

Три вероятных признака инфаркта головного мозга назвали эксперты в сфере медицины

Три вероятных признака инфаркта головного мозга назвали эксперты в сфере медицины

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили сигналы человеческого организма, которые могут указывать на инфаркт головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась в российской блогосфере.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп рассказал, во сколько США ежегодно обходится нелегальная миграция

Трамп рассказал, во сколько США ежегодно обходится нелегальная миграция

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 13 сентября, сделал резонансное заявление. Он рассказал, в какую сумму властям страны ежегодно обходится нелегальная миграция.

//В мире

МИД Чехии выразил протест послу РФ из-за заявления Мединского о ситуации с памятником Коневу в Праге

МИД Чехии выразил протест послу РФ из-за заявления Мединского о ситуации с памятником Коневу в Праге

МИД Чехии выразил протест послу России Александру Змеевскому в связи с заявлением министра культуры Владимира Мединского о ситуации с памятником советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

//Происшествия

В Москве трехлетний ребенок выжил после падения из окна 11 этажа

В Москве трехлетний ребенок выжил после падения из окна 11 этажа

Вечером в пятницу, 13 сентября, стало известно, что в Москве трехлетний ребенок случайно сорвался и выпал из окна 11-го этажа жилого дома. Согласно последней информации источников, малыш выжил.

//В мире

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Украинское государство в будущем ожидает распад. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса, бывший премьер-министр самопровозглашенной ДНР.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Интерны" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины

Звезда сериала "Интерны" оплатил 139 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться машины

Звезда сериала "Интерны", популярный актер Илья Глинников оплатил 139 штрафов, чтобы не лишиться своего автомобиля. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером в госавтоинспекции.

//В мире

Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок

Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему его кожа имеет оранжевый оттенок. Ранее сотрудники СМИ не раз выражали мнение, что политик и бизнесмен злоупотребляет автозагаром.

//Новости СМИ2

//Общество

В Великом Новгороде детские врачи объявили итальянскую забастовку

В Великом Новгороде детские врачи объявили итальянскую забастовку

В Великом Новгороде врачи четырех отделений областной детской клинической больницы объявили итальянскую забастовку. Медики требуют повышения зарплаты и оплаты переработок.

//В мире

Основатель «Азова» сообщил о массовых потерях ВСУ во время перемирия в Донбассе

Основатель «Азова» сообщил о массовых потерях ВСУ во время перемирия в Донбассе

ВСУ несут массовые потери в зоне конфликта в Донбассе во время «хлебного перемирия». Соответствующую информацию озвучил Андрей Билецкий, основатель полка «Азов» (экстремистская организация, запрещена в РФ).

//Шоу-бизнес

В день свадьбы Собчак и Богомолов прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру

В день свадьбы Собчак и Богомолов прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру

В день свадьбы Ксения Собчак и Константин Богомолов после регистрации в ЗАГСе и венчания в храме прокатились по Москве и возложили цветы к памятнику князю Владимиру в самом центре столицы.

//Шоу-бизнес

Певица Адель официально подала на развод после трех лет брака

Певица Адель официально подала на развод после трех лет брака

Всемирно известная британская певица Адель официально подала на развод с мужем после трех лет брака. Артистка еще в апреле текущего года рассказала, что их с супругом отношения "дали трещину".

//Шоу-бизнес

СМИ утверждают, что минувшим летом в дом Заворотнюк приезжала "скорая"

СМИ утверждают, что минувшим летом в дом Заворотнюк приезжала "скорая"

В пятницу, 13 сентября, в средствах массовой информации появились данные о том, что минувшим летом в дом Анастасии Заворотнюк вызывали "скорую помощь" из-за сильной головной боли у актрисы.

//В мире

Турчинов назвал помеху для объявления Украиной войны Российской Федерации

Турчинов назвал помеху для объявления Украиной войны Российской Федерации

Александр Турчинов объяснил, что мешает Украине объявить войну Российской Федерации. Точка зрения бывшего главы Совнацбеза соседнего государства приведена в сообщении, размещенном на его сайте.

//Новости МирТесен

//Общество

Завтра в Москву придут дожди и похолодание

Завтра в Москву придут дожди и похолодание

Завтра в столичный регион придут дожди и похолодание. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 13 сентября, заявил, что такая погода задержится в Москве и области надолго.

//Происшествия

Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом

Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом

Под Калининградом водитель электромобиля не справился с управлением и упал с набережной на пляж. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники пресс-службы регионального УМВД.

//Культура

Актриса Дарья Мороз и певица Ирина Понаровская получили звания, Вера Алентова - медаль Пушкина

Актриса Дарья Мороз и певица Ирина Понаровская получили звания, Вера Алентова - медаль Пушкина

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды. Торжественная церемония прошла в Российском фонде культуры в четверг, 12 сентября.

//В мире

Специалистам удалось спасти редкий гобелен, который находился в Нотр-Даме во время пожара

Специалистам удалось спасти редкий гобелен, который находился в Нотр-Даме во время пожара

Специалистам удалось спасти редкий королевский гобелен, который во время пожара находился в соборе Парижской Богоматери в Париже. Работа над этим произведением искусства была закончена в 1838 году.

//Политика

В Крыму стал депутатом чёрный "красный"

В Крыму стал депутатом чёрный "красный"

В Крыму выходец из Нигерии Ханса Дуглас, врач, стал депутатом в горсовете Армянска. Ханса Дуглас переехал в Крым в прошлом году по программе "Земский доктор" и устроился врачом в Армянске.

//Шоу-бизнес

Поклонники считают, что Виторган неоднозначно отреагировал на свадьбу Собчак

Поклонники считают, что Виторган неоднозначно отреагировал на свадьбу Собчак

Поклонники Максима Виторгана считают, что мужчина отреагировал на свадьбу своей бывшей супруги Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. По мнению многих, его реакция является неоднозначной.

//В мире

Минтранс РФ и авиавласти Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты

Минтранс РФ и авиавласти Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты

Министерство транспорта Российской Федерации и авиационные власти Чехии в ходе консультаций договорились о снятии ограничений на авиаперелеты между аэропортом "Жуковский" и Прагой.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: Житель Тверской области после конфликта с женщиной сжег ее сарай

Горячий ТОП региональных новостей: Житель Тверской области после конфликта с женщиной сжег ее сарай

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: поджог сарая в Тверской области, енот-«самоубийца» в Костроме и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//В мире

Бывший генсек НАТО назвал условия для вступления Украины в альянс

Бывший генсек НАТО назвал условия для вступления Украины в альянс

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в среду, 13 сентября, в рамках беседы с журналистами назвал ключевые условия для вступления Украины в организацию.

//Шоу-бизнес

Собчак показала, какие у них с Богомоловым свадебные кольца

Собчак показала, какие у них с Богомоловым свадебные кольца

Ксения Собчак показала, какими кольцами они обменялись в ЗАГСе с Константином Богомоловым. Она опубликовала фото, на которым запечатлены их с мужем руки с кольцами на безымянных пальцах и пустая коробочка.

//Происшествия

В центре Москвы спасли женщину, тонувшую в реке

В центре Москвы спасли женщину, тонувшую в реке

Днем в пятницу, 13 сентября, из реки в центре Москвы вытащили тонувшую полуобнаженную женщину. Инцидент, согласно последним данным, произошел в районе Пречистенской набережной в Хамовниках.

//Жаркое из блогов

Потусторонняя медицина

Потусторонняя медицина

Каждое соприкосновение с германской медициной вызывает у меня приступ копролалии (навязчивое, импульсивное и непреодолимое влечение к произношению нецензурной брани - психологический словарь).

//Авторы АН

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